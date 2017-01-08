Епанчинцев: Характер у Гелашвили такой, проигрывать не любит категорически
Главный тренер «Сарыарки» Вадим Епанчинцев рассказал о текущем положении дел в команде.
Специалист подробно остановился на вратарской бригаде команды.
«В любом клубе с любыми задачами есть свои сложности, и к каждому сопернику, как ни банально, надо готовиться по полной программе и выкладываться на льду стопроцентно, чему и учу своих подопечных. Но, безусловно, первый сезон в ВХЛ нёс в себе больше секретов и загадок, да и предсезонку с командой я тогда как главный тренер не проходил. Очень приятно чувствовать поддержку карагандинской власти и всего почти полумиллионного города.
Мы пропустили меньше всех в лиге — 48 шайб на данный момент. Наши вратари — Георгий Гелашвили и Денис Перетягин — играют фактически по очереди. И выделять
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