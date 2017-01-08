Епанчинцев: Характер у Гелашвили такой, проигрывать не любит категорически

Специалист подробно остановился на вратарской бригаде команды.



«В любом клубе с любыми задачами есть свои сложности, и к каждому сопернику, как ни банально, надо готовиться по полной программе и выкладываться на льду стопроцентно, чему и учу своих подопечных. Но, безусловно, первый сезон в ВХЛ нёс в себе больше секретов и загадок, да и предсезонку с командой я тогда как главный тренер не проходил. Очень приятно чувствовать поддержку карагандинской власти и всего почти полумиллионного города.



Мы пропустили меньше всех в лиге — 48 шайб на данный момент. Наши вратари — Георгий Гелашвили и Денис Перетягин — играют фактически по очереди. И выделять кого-то из них не хочу, оба молодцы. Правда, при выборе голкипера и на соперника смотрим тоже. Как раньше с ними кто играл, для кого удобнее эта команда. Что же до тактики, то мы и по заброшенным шайбам в десятке. Наверное, с возрастом Георгий стал поспокойнее, но вместе с тем — характер у него такой, проигрывать не любит категорически, что поделать… С другой стороны, это ведь и на пользу идёт, правильно? Это уж дело нашего штаба тренерского: как верно использовать сильные качества хоккеистов?



Ломако делит первое место в споре снайперов? Прошлый сезон у Олега по ряду причин не слишком задался — в отличие, кстати, от позапрошлого, когда он забросил 22 шайбы только в регулярном чемпионате, да ещё в плей-офф пять штук. Думаю, потенциал этого форварда очень высок. И, вполне возможно, у него ещё будет шанс блеснуть и в КХЛ. Хотя давайте, пожалуй, вперёд забегать всё же не будем. Сейчас надо решать свои задачи — в ВХЛ», — цитирует тренера «Московский комсомолец».