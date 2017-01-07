Хоккеисты «Сокола» проиграли в первом матче 2017 года

Хоккейный «Сокол» начал 2017 год с поражения. На своем льду красноярцы уступили «Спутнику» из Нижнего Тагила. Игра прошла 6 января в «Арене-Север».

Матч получился упорным и напряженным. В основное время команды не выявили победителя (2:2), поэтому пришлось играть пятиминутный овертайм. Однако и в дополнительное время не удалось определить сильнейшего. В серии буллитов точнее оказались гости. Общий счет матча — 3:2 в пользу «Спутника».

В составе «Сокола» заброшенными шайбами отметились Александр Щербина и Алексей Князев-старший. За «Спутник» забили Александр Васильев и Евгений Щанкин, а решающий буллит реализовал Егор Рожков.

Главный тренер «Сокола» Александр Титов прокомментировал поражение своей команды. По мнению специалиста, игра получилась сумбурной.

«Что касается игры, то у нас было много сумбура. В третьем периоде немного перестроились, игра пошла. Ну, а буллиты — это, как говорится, нам не повезло, сопернику наоборот. Где-то вратарь здорово сыграл, где-то исполнитель», — рассказал Титов после матча.

Получив за проигрыш одно очко, «Сокол» поднялся в турнирной таблице ВХЛ на 5-е место. После 36 игр «крылатые» имеют 66 очков.

Ближайший матч подопечные Титова сыграют 8 января в «Арене-Север». Соперником станет пермский «Молот-Прикамье». Игра начнется в 17:00.