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6 января 2017, 20:24 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

Результаты игрового дня МХЛ

В первый игровой день 2017 года в регулярном чемпионате МХЛ состоялось восемь матчей.

«Амурские Тигры» на домашней площадке нанесли «Атлантам» третье поражение кряду, матч завершился со счётом 4:0.

«Тайфун» во Владивостоке уступил МХК «Динамо» Спб со счётом 1:2.

«Ирбис» в гостях взял верх над «Стальными Лисами» со счётом 5:3.

«Мамонты Югры» на домашней площадке всухую проиграли «Сибирским Снайперам» — 0:4.

СКА-1946 в Санкт-Петербурге одолели «Русских Витязей» в овертайме со счётом 2:1.

«Ладья» в гостях потерпела поражение от «Сарматов» со счётом 3:4 ОТ.

«Кузнецкие Медведи» одержали гостевую победу над «Тюменским Легионом» — 6:2.

«СКА-Серебряные Львы» на домашней площадке выиграли у МХК «Спартак» со счётом 2:0.
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