Результаты игрового дня МХЛ

«Амурские Тигры» на домашней площадке нанесли «Атлантам» третье поражение кряду, матч завершился со счётом 4:0.



«Тайфун» во Владивостоке уступил МХК «Динамо» Спб со счётом 1:2.



«Ирбис» в гостях взял верх над «Стальными Лисами» со счётом 5:3.



«Мамонты Югры» на домашней площадке всухую проиграли «Сибирским Снайперам» — 0:4.



СКА-1946 в Санкт-Петербурге одолели «Русских Витязей» в овертайме со счётом 2:1.



«Ладья» в гостях потерпела поражение от «Сарматов» со счётом 3:4 ОТ.



«Кузнецкие Медведи» одержали гостевую победу над «Тюменским Легионом» — 6:2.



«СКА-Серебряные Львы» на домашней площадке выиграли у МХК «Спартак» со счётом 2:0.