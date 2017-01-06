Хоккеисты ТХК обыграли «Буран» в матче регулярного чемпионата ВХЛ
МОСКВА, 6 янв —
Р-Спорт. Хоккеисты ТХК (Тверь) обыграли воронежский «Буран» в матче регулярного чемпионата ВХЛ.
Встреча, прошедшая в пятницу в Воронеже, завершилась со счетом 4:2 (1:2, 2:0, 1:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Максим Джиошвили (14-я минута), Александр Дельнов (27) и Валерий Бочкарёв (34, 60). У «Бурана» отличились Роландс Гританс (6) и Андрей Геращенко (7).
Результаты других матчей дня:
«Ермак» (Ангарск) — «Молот-Прикамье» (Пермь) — 0:1 (овертайм);.
«Сокол» (Красноярск) — «Спутник» (Нижний Тагил) — 2:3 (по буллитам).
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