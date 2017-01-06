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6 января 2017, 20:00 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

Хоккеисты ТХК обыграли «Буран» в матче регулярного чемпионата ВХЛ

МОСКВА, 6 янв — Р-Спорт. Хоккеисты ТХК (Тверь) обыграли воронежский «Буран» в матче регулярного чемпионата ВХЛ.

Встреча, прошедшая в пятницу в Воронеже, завершилась со счетом 4:2 (1:2, 2:0, 1:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Максим Джиошвили (14-я минута), Александр Дельнов (27) и Валерий Бочкарёв (34, 60). У «Бурана» отличились Роландс Гританс (6) и Андрей Геращенко (7).

Результаты других матчей дня:

«Ермак» (Ангарск) — «Молот-Прикамье» (Пермь) — 0:1 (овертайм);.

«Сокол» (Красноярск) — «Спутник» (Нижний Тагил) — 2:3 (по буллитам).
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