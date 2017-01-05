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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28343452/
5 января 2017, 21:15 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

Хоккеистки сборной России проиграли команде Финляндии в группе на турнире Nations Cup

Хоккеистки сборной России проиграли команде Финляндии в матче группового этапа турнира Nations Cup, который проходит в Австрии и Германии.

Встреча группы В, состоявшаяся в четверг, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:2, 1:0) в пользу финской сборной.

Россиянки, набравшие 3 очка в двух играх, следующий матч на турнире проведут 6 января со сборной Австрии.
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Новости Российского хоккея

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