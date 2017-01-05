Хоккеистки сборной России проиграли команде Финляндии в группе на турнире Nations Cup
Хоккеистки сборной России проиграли команде Финляндии в матче группового этапа турнира Nations Cup, который проходит в Австрии и Германии.
Встреча группы В, состоявшаяся в четверг, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:2, 1:0) в пользу финской сборной.
Россиянки, набравшие 3 очка в двух играх, следующий матч на турнире проведут 6 января со сборной Австрии.
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