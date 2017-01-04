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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28335819/
4 января 2017, 18:08 | Хоккей: Россия | ЮГА.ру

Хоккеисты «Сочи» обыграли екатеринбургский «Автомобилист»

Хоккейный клуб «Сочи» 4 января в первом матче года одолел «Автомобилист» из Екатеринбурга.

Матч регулярного чемпионата КХЛ прошел в Екатеринбурге и завершился со счетом 1:5 (0:2, 0:3, 1:0). В составе «Сочи» точными ударами отметились Алексей Пепеляев, Бен Максвелл, Андрей Костицын, Эрик О’Делл и Егор Морозов. Хозяевам удалось забить одну шайбу — за семь минут до окончания матча отличился Станислав Чистов.

Следующий матч «Сочи» проведет 6 января. В Астане «леопарды» сразятся с местным «Барысом».
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