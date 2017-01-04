Хоккеисты «Сочи» обыграли екатеринбургский «Автомобилист»

Матч регулярного чемпионата КХЛ прошел в Екатеринбурге и завершился со счетом 1:5 (0:2, 0:3, 1:0). В составе «Сочи» точными ударами отметились Алексей Пепеляев, Бен Максвелл, Андрей Костицын, Эрик О’Делл и Егор Морозов. Хозяевам удалось забить одну шайбу — за семь минут до окончания матча отличился Станислав Чистов.

Следующий матч «Сочи» проведет 6 января. В Астане «леопарды» сразятся с местным «Барысом».