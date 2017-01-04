ХК «Сочи» проведет первый матч года на выезде в Екатеринбурге

До этого дня клубы встречались 4 раза и только однажды уральцам удалось победить. Сейчас «Сочи» с 63 очками идет на 9-м месте в таблице Западной конференции, а «Автомобилист» занимает 11-ю строчку «Востока», имея в активе 56 очков.

Матч с «Автомобилистом» станет первым в долгой выездной серии «Сочи». В течение ближайших десяти дней южане еще сыграют с «Барысом», «Югрой», магнитогорским «Металлургом» и «Трактором».