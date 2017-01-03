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3 января 2017, 18:32 | Хоккей: Россия | ТАСС

Магнитогорский «Металлург» победил «Ладу» в матче чемпионата КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:2.

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» одержал победу над тольяттинской «Ладой» со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы в составе победителей забросили Александр Семин (36-я и 43-я минуты), Крис Ли (37) и Владислав Валетников (55). Хозяева ответили шайбами Василия Стрельцова (9) и Андрея Иванова (26).

«Металлург» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав по итогам 45 встреч 96 очков. «Лада», в активе которой 52 очка, идет 12-й.
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