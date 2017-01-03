Вот так подарок. Омский «Авангард» проиграл в первом матче нового года

Сегодняшний соперник омичей — московское «Динамо» — уже не первый сезон показывает нестабильную игру. Двукратный обладатель Кубка Гагарина последний раз становился чемпионом в 2013 году. С тех пор пальма первенства на Западе перешла к двум армейским клубам — ЦСКА и СКА, которые словно доказывают друг другу уровень хоккейного профессинализма.

Без звёзд.

«Динамо» занимает место крепкого середнячка. Вот и в текущем сезоне бело-синие занимают лишь шестую строчку Западной конференции, уступая лидерство по очкам своим одноклубникам из Минска и «Локомотиву».

Тем не менее, считать «динамовцев» слабыми было бы опрометчиво. Напомним, что 4 сентября омичи на выезде в Москве смогли одолеть «Динамо» только в серии буллитов (2:3 б), хотя сами занимают второе место в Восточной конференции. Москвичи ежегодно входят в кубковую восьмёрку — и противостояние с ними никогда лёгким не бывает.

Главный тренер столичной команды Сергей Орешкин делает ставку не на «звёздный» состав, а на слаженную командную игру. Его даже не расстраивает тот факт, что хоккеисты «Динамо» не входят в списки лучших на уровне Континентальной хоккейной лиги.

«Коллектив один, вместе падаем и вместе взлетаем. Впереди нам нужно больше нацеленности на ворота, больше активности перед ними. А то, что наши нападающие не входят в списки лучших бомбардиров и снайперов сезона — так, может, это будет к лучшему в итоге», — говорит Сергей Орешкин, главный тренер ХК «Динамо».

«АВАНГАРД» ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ СТАВКУ НА КОМАНДНУЮ ИГРУ

По поводу лучших снайперов и бомбардиров наставник «динамовцев», пожалуй, прав. Но зато их голкипер Александр Ерёменко входит в пятёрку лучших вратарей КХЛ по проценту отражённых бросков, сообщает официальный сайт лиги. Что же касается омских игроков, то «ястребов» в списках лидеров КХЛ действительно нет. Значит, ещё в больше степени, чем «Динамо», омский «Авангард» должен делать ставку на командную игру.

«Сегодня будет много единоборств, на это мы сделаем упор. Будем стараться играть в атакующий хоккей. Насколько это удастся — посмотрим, но мы приложим все усилия», — сказал накануне матча Фёдор Канарейкин, главный тренер ХК «Авангард».

На встречных курсах.

Видимо уверенный в силах своей команды, тренерский штаб москвичей поставил в ворота не Ерёменко, а второго вратаря Александра Лазушина. Гости с самого начала матча организовали в зоне омичей несколько острых атак.

«Ястребам» удалось остановить хоккеистов соперника только путём нарушения правил. Чешский нападающий Владимир Соботка был удалён за подножку — и вот уже на второй минуте встречи «Авангард» защищаются в меньшинстве. Надо отдать должное, по обороне в неравных составах омичи уверенно занимают место в середине статистической таблицы, как и «Динамо» (9 и 12 места соответственно). Хозяева площадки отбились в меньшинстве.

Однако в середине первого периода в составе «ястребов» вновь последовало удаление. Их выручила лишь неосторожная игра высоко поднятой клюшкой со стороны канадского защитника «динамовцев» Мэта Робинсона — команды перешли в формат игры «четыре на четыре».

В оставшееся время первой 20-минутки обе команды организовали несколько атак на встречных курсах. Защитник омичей Евгений Медведев смог на индивидуальном мастерстве прорваться к воротам москвичей, но Лазушин отразил бросок. Затем легионер «Авангарда» Дэвид Бут на синей линии принял шайбу от партнёров и бросил в дальний угол ворот соперника. Но и в этом случае вратарь «Динамо» парировал бросок. В ответ форвард москвичей Алексей Цветков отдал передачу Артёму Фёдорову, однако чешский голкипер омичей Доминик Фурх справился с броском столичного нападающего.

Пропустили первыми.

Стартовые две минуты второго периода «Авангард» находился в позиционной атаке в зоне соперника. К сожалению, безуспешно. А вот финский защитник «Динамо» Юусо Хиетанен мощным броском от синей линии смог поразить ворота омичей — 0:1. Атакующие комбинации омских нападающих Лемтюгова и Хохрякова были слишком скоропалительными — москвичам не составило труда быстро их отразить. А вскоре «ястребы» вновь оказались в меньшистве. Гостям потребовалось только тридцать секунд, чтобы увеличить отрав в счёте — 0:2. Отличился нападающий бело-синих Денис Кокарев.

На 27 месте находятся «ястребы» по розыгрышу лишнего.

Омичи не смогли воспользоваться возможностью отыграться. Дважды они играли в большинстве: в конце второго и в начале третьего периодов — безуспешно. Напомним, что по-прежнему «Авангард» находится на самом дне статистической таблицы по розыгрышу лишнего: они на 27 месте, рядом с аутсайдерами чемпионата «Амуром» и «Металлургом» из Новокузнецка.

До середины последней трети матча «ястребы» никак не могли пробить оборону москвичей. Наконец Соботка из-за ворот Лазушина отдал передачу Лемтюгову — и тот броском под перекладину сократил отрыв в счёте (1:2).

Подвело омичей очередное удаление. И минуты не прошло, как нападающий «Динамо» Максим Карпов восстановил преимущество своей команды — 1:3. Гол Соботки за минуту до финальной сирены ничего изменить не смог — хозяевам площадки не хватило времени, чтобы перевести игру в овертайм. Омичи уступили со счётом 2:3.

В четверг, 5 января, «ястребы» примут на домашнем льду подмосковный «Витязь». Матч начнётся в 17.00 по омскому времени.