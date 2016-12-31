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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28315207/
31 декабря 2016, 16:47 | Хоккей: Россия | ТАСС

Третьяк: Одобрение программы развития хоккея РФ стало важным событием 2016 года

МОСКВА, 31 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Одобрение Советом при президенте России программы развития отечественного хоккея стало важным событием 2016 года. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

В 2016 году российские хоккеисты выступали также на Кубке мира в канадском Торонто в котором дошли до полуфинала. Увеличить
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По итогам заседания Совета по спорту при президенте РФ, состоявшегося 22 апреля в Казани, было поручено разработать и утвердить подпрограмму развития хоккея в России на 2018−2020 годы в рамках федеральной целевой программы по развитию отечественного спорта с 2016 по 2020 годы. Программа, в частности, предусматривает создание новых центров хоккея в федеральных округах.

«Это был пока единственный совет, на котором говорилось, в основном, только про хоккей. Мы очень рады, что он состоялся, и после 2018 года мы введем подпрограмму по развитию хоккейных регионов, что было одобрено на этом совете, — сказал Третьяк. — Это очень важно, это один из ключевых вопросов: когда я шел в ФХР, то на том созыве я этого не смог сделать, а сейчас удалось этого добиться. Мы сейчас пишем, сколько нам нужно катков, центров, сколько катков для массового спорта».

В ушедшем году Россия во второй раз в новейшей истории проводила чемпионат мира, который принимали Москва и Санкт- Петербург. «Я разговаривал с президентом международной федерации Рене Фазелем, членами совета IIHF, которые отметили, что мы провели чемпионат мира на самом высоком уровне, и это заслуга всех: спорткомитета Москвы, Министерства спорта, ФХР. Всем большое спасибо, как и болельщикам, которые пришли поддержать нашу команду. Хоккей был высокого класса», — подчеркнул он.

В 2016 году российские хоккеисты выступали также на Кубке мира в канадском Торонто, в котором дошли до полуфинала. Победителем турнира стала сборная Канады.

«Некоторые скептики говорят, что мы слабее, и детского хоккея у нас нет. Ну, а что, в Финляндии и США, получается, тоже детского хоккея нет (сборные этих стран не вышли из группы — прим. ТАСС)? Просто по этому коммерческому турниру нельзя судить о развитии детского хоккея. Да, канадцы показали потрясающий хоккей, мы где-то уступили, в большинстве не забили, есть свои минусы, зато мы в меньшинстве не пропустили, увидели молодых игроков», — отметил он.
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