Третьяк: Одобрение программы развития хоккея РФ стало важным событием 2016 года

По итогам заседания Совета по спорту при президенте РФ, состоявшегося 22 апреля в Казани, было поручено разработать и утвердить подпрограмму развития хоккея в России на 2018−2020 годы в рамках федеральной целевой программы по развитию отечественного спорта с 2016 по 2020 годы. Программа, в частности, предусматривает создание новых центров хоккея в федеральных округах.

«Это был пока единственный совет, на котором говорилось, в основном, только про хоккей. Мы очень рады, что он состоялся, и после 2018 года мы введем подпрограмму по развитию хоккейных регионов, что было одобрено на этом совете, — сказал Третьяк. — Это очень важно, это один из ключевых вопросов: когда я шел в ФХР, то на том созыве я этого не смог сделать, а сейчас удалось этого добиться. Мы сейчас пишем, сколько нам нужно катков, центров, сколько катков для массового спорта».

В ушедшем году Россия во второй раз в новейшей истории проводила чемпионат мира, который принимали Москва и Санкт- Петербург. «Я разговаривал с президентом международной федерации Рене Фазелем, членами совета IIHF, которые отметили, что мы провели чемпионат мира на самом высоком уровне, и это заслуга всех: спорткомитета Москвы, Министерства спорта, ФХР. Всем большое спасибо, как и болельщикам, которые пришли поддержать нашу команду. Хоккей был высокого класса», — подчеркнул он.

В 2016 году российские хоккеисты выступали также на Кубке мира в канадском Торонто, в котором дошли до полуфинала. Победителем турнира стала сборная Канады.