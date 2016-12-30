2016-й. Малкин — 2. Овечкин — 500
Провожая 2016-й, «СЭ» составляет рейтинг главных событий российского хоккея в уходящем году.
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ПОЛУФИНАЛ КУБКА МИРА
Главный турнир года в Торонто сколько угодно можно было называть предсезонным и неформатным в связи с окончанием периода отпусков и участием сборных Европы и молодежи Северной Америки. Кубок мира собрал всех лучших, нестандартные команды вызвали восторг. А победила снова Канада, которой не было равных на двух подряд Олимпиадах и не нашлось достойного конкурента в сентябре. Есть мнение, что ближе всех к победе над «Кленовыми» была Россия. Если в финальной серии у европейцев шансов было мало, в одном полуфинале все могло сойтись.
Хоккей сборной России при ряде оговорок оставил приятное впечатление. Символом игры команды Олега Знарка можно было бы считать отмененный гол рукой Овечкина в ворота шведов и эпические сложности с реализацией большинства, на которое в концовке полуфинала с канадцами вышли шесть нападающих. Сборная уважать себя заставила терпением и трудом у ворот Бобровского. Пусть порой даже скучными
Овечкин и компания выбрались из непростой группы. Проиграв шведам, разобрались с североамериканской молодежкой и в несвойственном стиле перетерли неудобных финнов. И немного жаль, что команда Знарка при всем старании не использовала все, на что способна в силу таланта. Не только от Овечкина и Малкина стоит ждать большего. А будет ли у двух главных звезд России еще один шанс завоевать большой титул со сборной — вопрос-2018.
БРОНЗА ДОМАШНЕГО ЧМ
Знарок начал работу со сборной с золота Минска-2014, на чемпионате мира в котором вместе со сборной выбил «десятку». В Праге-2015 был разгром от Канады в финале. «Кленовые» победили и в майской Москве, тогда как сборная под началом
СЕРЕБРО МОЛОДЕЖКИ
Ирония судьбы или нет, но после сказочного Баффало-2011 от молодежной сборной ждут постоянной феерии в новогодние праздники — такой, какую не могут каждый год подарить передовой в своем роде сериал «Шерлок» или другие телевизионные шоу. Здесь же и без шоу рисуются свои неповторимые истории. Валерий Брагин в 2016-м провел четвертый для себя МЧМ — и снова выжал из своих парней искрящую игру за счет характера и друг за друга, выдал несколько крутых сюжетов и дошел до финала. Качели, хождение по краю — и все в этом духе, с заслуженным везением и порой необъяснимыми развязками. Как не жаль, но после финала с Канадой теперь уже шестилетней давности до золота брагинцы снова не добрались. На этот раз по вине хозяев турнира в Хельсинки, невероятно талантливой финской сборной во главе с Лайне. Чтобы через год, с новым набором вернувшись в Торонто и Монреаль, попытаться стать первыми снова.
СРЫВ ЮНИОРСКОГО ПРОЕКТА
За неделю до старта чемпионата мира в США в тренерском штабе и составе юниорской сборной до 18 лет произошли кардинальные изменения. Команда Виталия Прохорова в рамках спецпроекта провела сезон в МХЛ, а выступать в Северную Америку в апреле поехали совсем другие хоккеисты. Смена состава и его омоложение за сутки до вылета было названо Владиславом Третьяком «тактическим решением». И это все — на фоне
«МАГНИТКА» — ЧЕМПИОН, МОЗЯКИН — РЕКОРДСМЕН
Магнитогорский «Металлург» выиграл Кубок Гагарина во второй раз за три года — и на этот раз после весеннего марафона сделал это в апрельском финале, в котором даже осторожные эксперты поначалу ставили исключительно на ЦСКА. В седьмом матче у «сталеваров» выстрелил молчавший шесть десятков матчей Тимкин, который вместе с остальными оказал необходимую поддержку лидерам. Надежный Кошечкин, стержневой для обороны Ли и звено Коваржа с великолепным Зариповым и выдающимся Мозякиным при помощи партнеров обыграли страстного Радулова и сколоченную команду Дмитрия Квартальнова. «Магнитка» лишила соперника главного козыря, не дала атаковать с давлением, а сама забивала редко, да метко и разнообразно. В 2014-м Майк Кинэн стал первым тренером, который выиграл главные Кубки по обе стороны океана. В 2016-м перехвативший у обрусевшего канадца управление Илья Воробьев пошел по стопам отца Петра Ильича и стал чемпионом. Осенью Мозякин побил рекорд Бориса Михайлова по числу голов в чемпионатах страны — у легенды № 13 их было 428 (эпохи сравнивать некорректно, но цифры есть цифры).
МАЛКИН: ВТОРОЙ КУБОК СТЭНЛИ
Евгений Малкин взял с «Питтсбургом» второй чемпионский титул за 7 лет. В 2009-м центрфорвард из Магнитогорска являлся главным заводилой в компании с Кросби и первым из россиян был признан самым ценным игроком
ОВЕЧКИН — 500!
Александр Овечкин продолжает штамповать голы, пусть порой не без трудностей, а вместе с ними — рекорды. В ноябре 2015-го капитан «Вашингтона» в 777 матче взял отметку в 484 шайбы, потеснил Сергея Федорова и стал первым
КОВАЛЬЧУК, ВЫВЕДЕННЫЙ И ВЕРНУВШИЙСЯ
Илья Ковальчук в конце февраля вроде бы зашел в тупик. После первого матча
СТРАСТИ РАДУЛОВА
Александр Радулов очень хотел выиграть Кубок Гагарина. Вернувшийся СКА в прошлогоднем полуфинале и железная «Магнитка» в финале этого сезона лишили его шанса. После российского сезона на хоккеиста очень рассчитывали в сборной на домашнем чемпионате мира. Однако вместо этого случился скандал: лидер ЦСКА без контракта не приехал на сбор национальной команды, а под завесой тайны улетел в Северную Америку устраивать карьерное будущее. В тот момент выявилось некое недопонимание между форвардом и Знарком. Причиной отсутствия новичка «Монреаля» в Москве-2016
ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ
В 2016-м
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