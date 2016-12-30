ПОЛУФИНАЛ КУБКА МИРА

Главный турнир года в Торонто сколько угодно можно было называть предсезонным и неформатным в связи с окончанием периода отпусков и участием сборных Европы и молодежи Северной Америки. Кубок мира собрал всех лучших, нестандартные команды вызвали восторг. А победила снова Канада, которой не было равных на двух подряд Олимпиадах и не нашлось достойного конкурента в сентябре. Есть мнение, что ближе всех к победе над «Кленовыми» была Россия. Если в финальной серии у европейцев шансов было мало, в одном полуфинале все могло сойтись.

Хоккей сборной России при ряде оговорок оставил приятное впечатление. Символом игры команды Олега Знарка можно было бы считать отмененный гол рукой Овечкина в ворота шведов и эпические сложности с реализацией большинства, на которое в концовке полуфинала с канадцами вышли шесть нападающих. Сборная уважать себя заставила терпением и трудом у ворот Бобровского. Пусть порой даже скучными кому-то до зевоты. Вратарь был лучшим, а в обороне под шайбу ложились все, от Телегина до Овечкина. В атаке выручал молодецкий задор, в том числе Наместникова и Кучерова, Тарасенко и Кузнецова.

Овечкин и компания выбрались из непростой группы. Проиграв шведам, разобрались с североамериканской молодежкой и в несвойственном стиле перетерли неудобных финнов. И немного жаль, что команда Знарка при всем старании не использовала все, на что способна в силу таланта. Не только от Овечкина и Малкина стоит ждать большего. А будет ли у двух главных звезд России еще один шанс завоевать большой титул со сборной — вопрос-2018.

БРОНЗА ДОМАШНЕГО ЧМ

Знарок начал работу со сборной с золота Минска-2014, на чемпионате мира в котором вместе со сборной выбил «десятку». В Праге-2015 был разгром от Канады в финале. «Кленовые» победили и в майской Москве, тогда как сборная под началом экс-тренера «Динамо» и будущего наставника СКА дополнила коллекцию наград бронзой. Если объективно, средний по уровню турнир вышел для хозяев таким же средним. После стартового поражения от чехов команда Знарка собрала свое до полуфинала, в котором была остановлена финнами. И не нужно никаких олимпийских сравнений с Сочи и другими турнирами большого значения. Москва-2016 — отдельная песня. Столичная публика не увидела битвы с канадцами и довольствовалась разгромом США в малом финале, оценила силу тройки Шипачева и насладилась магией Дацюка с Мозякиным, а также открыла для себя Телегина и Любимова.

СЕРЕБРО МОЛОДЕЖКИ

Ирония судьбы или нет, но после сказочного Баффало-2011 от молодежной сборной ждут постоянной феерии в новогодние праздники — такой, какую не могут каждый год подарить передовой в своем роде сериал «Шерлок» или другие телевизионные шоу. Здесь же и без шоу рисуются свои неповторимые истории. Валерий Брагин в 2016-м провел четвертый для себя МЧМ — и снова выжал из своих парней искрящую игру за счет характера и друг за друга, выдал несколько крутых сюжетов и дошел до финала. Качели, хождение по краю — и все в этом духе, с заслуженным везением и порой необъяснимыми развязками. Как не жаль, но после финала с Канадой теперь уже шестилетней давности до золота брагинцы снова не добрались. На этот раз по вине хозяев турнира в Хельсинки, невероятно талантливой финской сборной во главе с Лайне. Чтобы через год, с новым набором вернувшись в Торонто и Монреаль, попытаться стать первыми снова.

СРЫВ ЮНИОРСКОГО ПРОЕКТА

За неделю до старта чемпионата мира в США в тренерском штабе и составе юниорской сборной до 18 лет произошли кардинальные изменения. Команда Виталия Прохорова в рамках спецпроекта провела сезон в МХЛ, а выступать в Северную Америку в апреле поехали совсем другие хоккеисты. Смена состава и его омоложение за сутки до вылета было названо Владиславом Третьяком «тактическим решением». И это все — на фоне допингово-мельдониевого скандала. Стоит полагать, хоккеистов 1998 года рождения из юниорского проекта в ФХР тем самым постарались уберечь от потенциально больших неприятностей, а остальных попросили не заниматься домыслами. Коварная «сердечная витаминка» мельдоний попала в запрещенный список с начала года, но оказалась трудновыводимой — и выбила из строя звезд различных видов спорта уровня Павла Кулижникова, Семена Елистратова и Юлии Ефимовой, а также привела к дисквалификации не прекратившей курсовой прием Марии Шараповой.

«МАГНИТКА» — ЧЕМПИОН, МОЗЯКИН — РЕКОРДСМЕН

Магнитогорский «Металлург» выиграл Кубок Гагарина во второй раз за три года — и на этот раз после весеннего марафона сделал это в апрельском финале, в котором даже осторожные эксперты поначалу ставили исключительно на ЦСКА. В седьмом матче у «сталеваров» выстрелил молчавший шесть десятков матчей Тимкин, который вместе с остальными оказал необходимую поддержку лидерам. Надежный Кошечкин, стержневой для обороны Ли и звено Коваржа с великолепным Зариповым и выдающимся Мозякиным при помощи партнеров обыграли страстного Радулова и сколоченную команду Дмитрия Квартальнова. «Магнитка» лишила соперника главного козыря, не дала атаковать с давлением, а сама забивала редко, да метко и разнообразно. В 2014-м Майк Кинэн стал первым тренером, который выиграл главные Кубки по обе стороны океана. В 2016-м перехвативший у обрусевшего канадца управление Илья Воробьев пошел по стопам отца Петра Ильича и стал чемпионом. Осенью Мозякин побил рекорд Бориса Михайлова по числу голов в чемпионатах страны — у легенды № 13 их было 428 (эпохи сравнивать некорректно, но цифры есть цифры).

МАЛКИН: ВТОРОЙ КУБОК СТЭНЛИ

Евгений Малкин взял с «Питтсбургом» второй чемпионский титул за 7 лет. В 2009-м центрфорвард из Магнитогорска являлся главным заводилой в компании с Кросби и первым из россиян был признан самым ценным игроком плей-офф. В этом июне «Конн Смайт» получил канадец, хотя у «Пингвинов» имелось немало реальных героев от Летанга и Мюррея до тройки Бонино. Малкин после скомканного финиша регулярки набрал ход в плей-офф и в главной серии был одним из основных действующих лиц в команде Майка Салливана. Этот тренер, как и предыдущий «пингвиний» триумфатор Дэн Байлсма, занял свой пост по ходу сезона. И добился, что команда стала брать свое вне зависимости от формы и травм двух гениев Стального города. Во время похода за Кубком в жизни Малкина произошло важнейшее событие — рождение сына Никиты. Так ярким летом хоккеист встретил 30-летие. Жаль, на Кубок мира игрового запала не хватило, в Торонто уралец не выглядел отдохнувшим и готовым к большим делам.

ОВЕЧКИН — 500!

Александр Овечкин продолжает штамповать голы, пусть порой не без трудностей, а вместе с ними — рекорды. В ноябре 2015-го капитан «Вашингтона» в 777 матче взял отметку в 484 шайбы, потеснил Сергея Федорова и стал первым снайпером-россиянином в истории НХЛ. В январе этого года 30-летний форвард довел личный счет до 500 голов за карьеру в североамериканской лиге. Для этого ему потребовалось провести 801 игру. К апрелю он в седьмой раз выбил 50 шайб в регулярке и продолжил кажущуюся в современном хоккее виртуальной погоню за Уэйном Гретцки (894 гола за карьеру). К новому году россиянин зашел еще на один красивый рубеж — в 1000 очков за карьеру. И дальше, стоит ждать, будет больше. Лишь бы настроение всегда было овечкинским, заборы собственного дома не мешали приезжать на игры, а партнеры помогали по примеру Бэкстрема или Кузнецова. Вдобавок замахнуться бы «Столичным» всерьез и небезосновательно на Кубок Стэнли. Или снова — не сезон?

КОВАЛЬЧУК, ВЫВЕДЕННЫЙ И ВЕРНУВШИЙСЯ

Илья Ковальчук в конце февраля вроде бы зашел в тупик. После первого матча плей-офф в Ярославле тренер Сергей Зубов вывел звезду из состава и отправил домой. В серии с «Локомотивом» капитан чемпионского СКА-2015 больше не сыграл. И вернувшись в следующем раунде, в трех матчах с «Динамо» выглядел, мягко говоря, не очень. В итоге — роль зрителя еще и в полуфинале с ЦСКА, на этот раз проигранном всухую. Весной героя финала Квебека-2008 и чемпионата мира в Берне-2009 то «меняли» в Китай, то «возвращали» в НХЛ. Назначение в СКА по совместительству Олега Знарка вроде бы располагало к невероятным сценариям, ведь специалист сначала посадил на скамейку Ковальчука и Радулова на Кубке Первого канала-2015, а потом оставил вне заявки на московский ЧМ-2016 и Кубок мира. «Обидно уходить в отпуск, а со СКА еще повоюем», — в таком стиле подбадривал себя Ковальчук. В новом сезоне 33-летний форвард стал вожаком армейцев Невы, которые в регулярке убивают всю интригу. И спустя год вернулся в сборную, на новый Кубок Первого канала. Вовсе не в роли свадебного генерала.

СТРАСТИ РАДУЛОВА

Александр Радулов очень хотел выиграть Кубок Гагарина. Вернувшийся СКА в прошлогоднем полуфинале и железная «Магнитка» в финале этого сезона лишили его шанса. После российского сезона на хоккеиста очень рассчитывали в сборной на домашнем чемпионате мира. Однако вместо этого случился скандал: лидер ЦСКА без контракта не приехал на сбор национальной команды, а под завесой тайны улетел в Северную Америку устраивать карьерное будущее. В тот момент выявилось некое недопонимание между форвардом и Знарком. Причиной отсутствия новичка «Монреаля» в Москве-2016 все-таки стала травма, из-за которой он все равно не мог выйти на лед. «Прицепом» нападающий проехал мимо Кубка мира. И осадок, как говорят, остался. «Нельзя было так рисковать», — объяснил со страниц «СЭ» игрок. «У него было слишком много «если», — отрезал ранее тренер. Впрочем, пример Ковальчука говорит о том, что в истории Радулова со сборной все же значится не точка, а многоточие или вопросительный знак.

ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ