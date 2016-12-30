Корреспондент «Советского спорта» встретился с лучшим бомбардиром Московской студенческой хоккейной лиги Даниилом Дылдиным, представляющим МГТУ им. Баумана, и узнал, как развивается студенческий хоккей в России.

— Представьте, что вам сейчас звонят из молодежной сборной и приглашают в состав на чемпионат мира, приняли бы приглашение и смогли бы заиграть?

— Конечно, принял бы, но насчет «заиграть» — очень сложно ответить. Я много потерял в объеме работы, в физике, нужно время — месяц-два — чтобы вернуть кондиции. Уровень сборной очень высокий, и заиграть там мне было бы тяжело. Но сейчас я больше хочу поучиться, настроен на умственную деятельность.

— Как попали в университетскую сборную по хоккею?

— Все просто: я пришел на просмотр. У меня был большой опыт, поэтому меня сразу же взяли. На просмотре оценивают базовые навыки хоккея: нужно уметь кататься, бросать и играть в пас, бороться, а дальше тренер делает выбор. После первой тренировки меня заявили, и я играю.

— На каком факультете учитесь?

— Специальное машиностроение, специальность — колесная инженерия.

— Скоро сессия, университет как-то помогает сборникам с зачетами, экзаменами?

— Пока что единственное, с чем помогли — это с физкультурой (смеется). А так, я стараюсь сам все делать — учить, чертить, мне нравится математика. На самом деле, я многое упустил, когда играл в хоккей. Дело в том, что школу я закончил экстерном, сделал упор на спорт, чтобы ничего не мешало. Сейчас наверстываю, и мне это нравится.

— Вы задрафтованы «Спартаком» в КХЛ, чисто теоретически вы можете туда попасть?

— Чисто теоретически да. У меня сейчас нет контракта, и если я пройду просмотр и попаду в команду, то со мной подписывают контракт, и я могу играть в КХЛ. И вот пока у меня нет контракта, я могу играть в Студенческой лиге.

— За игры в МСХЛ (Московская хоккейная студенческая лига) вы не платите?

— Нет, но и нам не платят. У нас есть спонсор, он делает взнос за участие команды в турнире, арендует лед для тренировок, майки игровые нам сделали. Все, что нужно для хоккея, у нас есть.

— Как обстоят дела с организацией Студенческой лиги?

— У меня лично претензий нет. Понятно, что это не заоблачный уровень, но игры проходят вовремя, статистика игроков ведется, судьи хорошие. С организацией все в порядке. У нас даже фанаты есть — недавно на игру в Бирюлево в воскресенье в 9 вечера приезжала солидная группа поддержки — флаги, баннеры, кричалки — все как положено.

— Из Студенческой лиги попадают в МХЛ или КХЛ? Скауты смотрят игры?

— Был слух, ребята рассказывали, что парня из «Бакалавра» (второй дивизион МСХЛ) подписал «Амур», но в это верится с трудом. Хотя такой вариант возможен. При определенном раскладе можно добиться любых высот.

— А из МХЛ чаще попадают?

— Конечно, оттуда часто подтягивают к основе ребят, и это правильно — канадцы, например, почему сейчас впереди? Потому что делают ставку на молодых хоккеистов, а у нас молодым не очень доверяют.

— В США нельзя играть, если есть контракт или играл за профессионалов. У нас, видимо, не так?

— В России почти так же, только у нас разрешают играть, если после расторжения контракта с профессиональным клубом прошло полгода.

— За океаном отстроена система, чтобы игроки могли учиться и играть до 24 лет, и потом решать, где продолжить карьеру.

— Ну да, и в целом, у них другой уровень Студенческой лиги, он сопоставим с МХЛ в России. Там все серьезно: полный тренерский состав, спонсоров больше, необходимый персонал — те же точильщики коньков, врачи у каждой команды свои. И сами игроки другого уровня — не исключаю, что многие хоккеисты приедут на тот же МЧМ в составе национальных сборных. «Лестница» из Студенческой лиги в НХЛ лучше развита. В России это все только на начальной стадии, не исключаю, что через несколько лет такая «лестница» для перехода в серьезные клубы будет развита и у нас.

— У вашей команды тоже есть спонсор, то есть ваша команда по организации на уровне американской лиги?

— Не совсем, у нас только главный тренер и второй тренер, этого хватает. Своего врача нет, но на играх есть доктор, который может оказать первую помощь. Точильщика коньков тоже нет, точим коньки сами (смеется).

— Вы сейчас один из лучших бомбардиров МСХЛ. Ставите ли задачу выиграть бомбардирскую гонку?

— Конечно, хотелось бы, но в первую очередь, команда должна выйти в плей-офф, чтоб побороться за трофей. Это важнее.

— Как в студенческой лиге выходят в плей-офф?

— У нас регулярный чемпионат, 2 команды из 10 выбывают, остальные играют «крест-накрест». Финал играется до двух побед, то есть шансы отыграться всегда есть.

— Какая у ХК МГТУ им. Баумана задача на сезон?

— У нас подобралась сильная команда, поэтому задача одна — выиграть кубок. Будем биться, стараться, я считаю, что у нас есть шансы. В плей-офф должны выходить, а дальше посмотрим.

— Будете следить за Россией на молодежном чемпионате мира?

— На турнир поехала очень сильная молодежная сборная, в будущем основная команда должна делать на этих ребят ставку. Им нужно помогать и продвигать их. В этой команде играют мои друзья из «Локомотива», и я буду очень за них переживать.