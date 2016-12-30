Игроки и сотрудники воронежского «Бурана» получили зарплату

«Буран» начал выплату долгов хоккеистам и сотрудникам клуба, сообщил директор «ураганных» Сергей Ткачев корреспонденту РИА «Воронеж» в пятницу, 30 декабря. Все получили зарплаты за шесть месяцев.

Деньги получили игроки не только «Бурана», но и фарм-клуба «ураганных», «Россоши».

— Игроки главной и молодежной команды, а также сотрудники клуба получили зарплату за срок с июля по декабрь. Включая премиальные хоккеистам. Сегодня игроки прошлогоднего состава получат деньги за февраль. И после Нового года закроем долги перед командой сезона-15/16. Им осталось получить еще две зарплаты, за март и апрель. Однако команде придется доиграть сезон в той экипировке, которая сейчас есть. Будут еще клюшки, а остальное купим в случае экстренной ситуации. Пока не могу сказать, кто оказал клубу поддержку, но позже мы обязательно назовем этих людей, поблагодарим, — сказал Ткачев.

По словам директора клуба, в начале 2017 года должно состояться заседание федерации хоккея Воронежской области, на котором будут определены задачи «Бурана» на сезон-17/18.

— Будет задача набирать боеспособную команду — приступим к этому. Но возможен и вариант, при котором мы продолжим выступать в ВХЛ молодой перспективной командой, ее костяк мы уже видим. Нужно только удерживать этих игроков, платить им. Главное, что мы показываем общественности — клуб не будет уничтожен, опасения игроков прошлогоднего состава беспочвенны. Если бы «Буран» хотели распустить, это бы уже сделали. А если до 15 января мы переведем остаток денег прошлогодней команде, то получим возможность дозаявить новых игроков. Но сейчас главное — заплатить игрокам и сотрудникам клуба. А потом, уже в начале 2017 года будем отсматривать игры ВХЛ-Б, МХЛ — отыскивать перспективных ребят, — объяснил директор клуба.

Воронежский «Буран» находится в тяжелой финансовой ситуации с начала сезона-2015/16. После прекращения финансирования из бюджета профессиональных спортивных команд по игровым вида спорта «Буран» отыграл чемпионат на фоне многомесячных задержек по зарплатам. Руководство ВХЛ допустило «Буран» к новому сезону после того, как клуб представил финансовые гарантии и график погашения задолженностей. Приблизительная сумма долга «Бурана» — 100 млн рублей.