В ответ на неудачу «Салавата Юлаева» фанаты устроили неправильный «мишкопад»

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Начало матча для «Салавата» получилось просто кошмарным. С начала игры не прошло и минуты, как «Металлург» в большинстве открыл счёт. Едва ли не в следующей же смене хозяева вновь нарушили правила и остались вчетвером.

Магнитогорцы забили вновь. Но во втором периоде шайбы забрасывали уже исключительно игроки хозяев. Правда, сначала Максим Гончаров забил в свои ворота.

Исправляться уфимцы начали ближе к середине игры. Сначала Умарк разглядел шайбу в суматохе у ворот гостей, а спустя всего 15 секунд Денис Куляш наказал «Металлург» за грубую ошибку в своей зоне.

Юлаевцам в дальнейшем удалось даже сравнять счёт — в начале третьего периода это сделал Хартикайнен. Но большего хозяева добиться не смогли.

Гол магнитогорца Томми Санталы расставил всё по своим местам, а Евгений Тимкин установил окончательный счёт в матче. 3:5, «Салават Юлаев» терпит четвёртое поражение подряд.

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Тем не менее, этот матч стал для башкирской команды во многом знаковым. Во-первых, болельщики впервые смогли своими глазами увидеть обновлённую «Уфа-Арену», в том числе новый медиакуб. Кроме того, на этот вечер был запланирован традиционный новогодний «мишкопад».

Каждый из пришедших на игру мог купить в фойе мягкую игрушку, а после финального свистка бросить её на лёд. Все вырученные деньги будут направлены на благотворительность. Вот только организованным «мишкопад» не получился.

Болельщики оказались настолько расстроены результатом, что начали бросать игрушки на лёд раньше времени, ещё по ходу игры.

В итоге встречу даже пришлось остановить, а клубу может грозить большой денежный штраф. И всё же нашлись и те, кто дождался финального свистка. По предварительным подсчётам, в акции приняли участие более тысячи болельщиков.