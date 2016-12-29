Последний матч «Магнитки» в 2016 году завершился победой

«Металлург» в последнем выездном матче 2016 года оказался сильнее уфимского «Салавата Юлаева», забросив 5 шайб и пропустив 3.

Встреча началась удачно для гостей: не прошло и минуты с начала игры, как магнитогорцы заработали большинство, которое успешно реализовал Оскар Осала. На 3-й минуте он же закатил хозяевам вторую шайбу, также в большинстве. Во втором периоде Ян Коварж ещё увеличил разрыв, однако затем численным преимуществом воспользовался уже «Салават Юлаев». Хозяева перехватили инициативу и забросили ещё две шайбы, сравняв счёт 3:3.

Четвёртую шайбу «Магнитки» на 47-й минуте забросил новичок Томми Сантала. Уфимцы усилили атаки, надеясь перевести игру в овертайм, однако гол в исполнении Евгения Тимкина за 8 секунд до сирены лишил хозяев последнего шанса на победу. Итог — 3:5 и удачное окончание года для «Металлурга».

Следующий матч подопечные Ильи Воробьёва сыграют 3 января в Тольятти с «Ладой».