У болельщика омского «Авангарда» забрали телефон после неудобного вопроса о команде

По завершении матча группа болельщиков омской команды подошла к главному тренеру «Авангарда» Федору Канарейкину с неудобными вопросами.

«Федор Леонидович, когда играть будем, когда характер будет, большинство будет?» — обратился к заслуженному тренеру России один из участников группы, при этом снимая происходящее на видео.

Канарейкин было пытался сослаться на травмы игроков, но эти ответы не устраивали подкованного интервьюера.

«Ну когда они были, такие же проблемы были — вход в зону», — парировал болельщик.

После короткого разговора Канарейкин, как заявляют в фан-группе ХК «Авангард», поняв, что его снимают, якобы выхватил телефон и ушел в автобус.

История получила широкий резонанс в среде болельщиков. Некоторые уже обещают принести на матч «Авангарда» баннер с Канарейкиным в главной роли.