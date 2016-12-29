Борис Михайлов подвел итоги года хоккейной сборной России

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— Как бы вы могли в целом охарактеризовать год для нашей сборной?

— На четверочку с минусом. Давайте по порядку о турнирах, на которых они выступали. Чемпионат мира — третье место. А задача была — золотые медали, тем более при своих зрителях. Можно за этот турнир поставить четверку, и то с натяжкой. Далее был Кубок мира, за него больше тройки наши ребята не заслужили. Если брать Евротур, особенно финский этап, то это твердая пятерка. Команда уверенно играла, заняла первое место, выиграла все матчи. На Кубке Первого канала хотя мы и заняли второе место, но в целом игра команды оставила двоякое впечатление.

— Поговорим о самом главном турнире этого года — Кубке мира. В чем мы уступаем канадцам и возможны ли изменения в ближайшие несколько лет?

— Самый главный турнир для меня и общественности — это чемпионат мира, а в олимпийский год — олимпийский турнир. Кубок мира — коммерческий турнир, даже несмотря на то, что там выступают все сильнейшие игроки. Относительно нашего выступления в Торонто я не хочу сравнивать Россию с Канадой или другими национальными сборными.

А уступаем мы канадцам в сумме мастерства, поскольку наши приглашенные энхаэловцы слабее канадских.

— Каков кредит доверия у Олега Знарка, учитывая неудачные выступления последних двух лет и его неоднозначное поведение?

— На сегодняшний день он является одним из ведущих тренеров отечественного хоккея. Я не говорю о том, что он лучший, но точно входит в группу сильнейших. Федерация заключила с ним контракт и отстаивает свою позицию.

— Есть ли ему сегодня достойная замена?

— Это провокационный вопрос. У нас в стране серьезная конкуренция. Уверяю вас, свято место пусто не бывает.

— У канадцев на тренерском мостике во время Кубка мира одновременно находились такие специалисты как Бэбкок, Жюльен и Тротц. Может, нам стоит последовать их примеру и поставить Быкова с Билялетдиновым вместе?

— Я всегда говорил, что в сборной должны работать главные тренеры ведущих клубов страны. Когда я был в команде, помощниками у меня были всегда лучшие специалисты. Вспомните историю нашего хоккея: Тарасов и Чернышев — главные тренеры. Тихонов и Юрзинов работали вместе. Михайлов, Крикунов и Белоусов — та же история.

— Как вы относитесь к идее с приглашением в сборную иностранного специалиста?

— Отрицательно. У нас много своих замечательных тренеров. И последнее время доказало, что они справляются со своими обязанностями.

— Знарок упорно отправляет на Евротур опытных игроков, сила которых давно известна. Почему не наигрывать молодежь, учитывая, что до олимпиады остался год?

— Считаю, что он выпускает достаточное количество молодых игроков. Есть моменты, в которых тренеру нужно выигрывать турнир. Возьмем, например, Кубок Первого канала.

Лучшими игроками были два наших молодых вратаря — Сорокин и Шестеркин, а также опытные Дацюк с Ковальчуком. Остальные же ниже их по уровню на полголовы.

— Верите ли вы, что у нас действительно стали смотреть хоккей меньше или рейтинги ошибаются?

— Под этот рейтинг можно подвести все, что угодно. Но тот факт, что на всех матчах сборной на Кубке Первого канала был аншлаг, говорит сам за себя. Неизвестно еще, кто составляет этот рейтинг. Я уже говорил, что это не идет на пользу пропаганде спорта в целом и хоккея в частности. Но, к сожалению, поскольку турнир проводится под эгидой Первого канала, то хозяин-барин, захотел — показал, не захотел — не показал.

— Каковы, на ваш взгляд, перспективы таких турниров, как Олимпиада и Кубок мира? Каков будет статус этих соревнований в случае, если НХЛ и профсоюз не договорятся?

— В том, что энхаэловцы приедут на Олимпийские игры, я уверен на 99,5%. То, что они торгуются, это стиль их поведения. А если они не поедут, то это их проблемы. Пусть руководство НХЛ подумает, что будет, если сборная России не примет участие в Кубке мира. Кто от этого выиграет?

Просто североамериканцы ставят себя выше других. Они и до 1972 года думали, что они самые лучшие.

— Если все-таки допустить, что игроки из-за океана не приедут на Олимпиаду?

— Ничего страшного не случится. Хотя я и считаю, что в сборной должны быть собраны все сильнейшие мастера, убежден, что мы выступим достойно.

— Поскольку у нас разговор об итогах года, не могу не спросить — кто из молодых игроков стал для вас открытием?

— Есть очень много интересных молодых игроков, но для того чтобы они созрели, нужно время. В первую очередь, выделил бы двух наших молодых вратарей — Илью Сорокина и Игоря Шестеркина.

— Чего вы ждете от предолимпийского года?

— И федерация хоккея, и все хоккейные люди страны в первую очередь заинтересованы в хорошем выступлении нашей сборной в течение года, с прицелом на Олимпиаду. А от участия в Играх жду, безусловно, только победы. Для этого в следующем году результаты команды должны представлять не волнообразную, а прямую линию, на уровне «хорошо» и «очень хорошо».