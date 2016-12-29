«Салават Юлаев» и «Магнитка» завершат 2016 год «Мишкопадом» на «Уфа-Арене»

Уфимцы проиграли три последних матча на выезде — в Братиславе, Загребе и Тольятти. Они занимают пятое место в Восточной конференции с 72 очками.

«Сталевары» лидеры «Востока» с 90 очками. Последние четыре игры магнитогорцы чередовали победы с поражениями.

В первом очном матче соперников в этом сезоне в Магнитогорске уфимцы уступили в серии буллитов — 2:3.

Начало матча на «Уфа-Арене» — в 19 часов (17.00 мск). Сегодня же на «Уфа-Арене» состоится традиционный плюшевый «Мишкопад».