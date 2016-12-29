ХК «Сибирь» победил в последнем матче года, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Исход встречи решила единственная шайба Константина Окулова, которая была забита на 52-й минуте встречи.

«Сибирь» выиграла последний матч уходящего года и сохранила шансы н выход в плей-офф. Сейчас команда занимает девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 60-очками.

Следующий матч команда проведет уже после Нового года. Игра пройдет в Новосибирске 3 января против «Локомотива» из Ярославля.

Начало в 17:30.