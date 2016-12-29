ХК «Сибирь» победил в последнем матче года
Новосибирцы сохранили шансы на выход в
плей-офф, счет в матче против «Металлурга» из Новокузнецка 1:0, рассказали в пресс-службе клуба.
ХК «Сибирь» победил в последнем матче года, об этом сообщает
Исход встречи решила единственная шайба Константина Окулова, которая была забита на 52-й минуте встречи.
«Сибирь» выиграла последний матч уходящего года и сохранила шансы н выход в
Следующий матч команда проведет уже после Нового года. Игра пройдет в Новосибирске 3 января против «Локомотива» из Ярославля.
Начало в 17:30.
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