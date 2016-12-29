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29 декабря 2016, 6:39 | Хоккей: Россия | Вести - Новосибирск

ХК «Сибирь» победил в последнем матче года

Новосибирцы сохранили шансы на выход в плей-офф, счет в матче против «Металлурга» из Новокузнецка 1:0, рассказали в пресс-службе клуба.

ХК «Сибирь» победил в последнем матче года, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Исход встречи решила единственная шайба Константина Окулова, которая была забита на 52-й минуте встречи.

«Сибирь» выиграла последний матч уходящего года и сохранила шансы н выход в плей-офф. Сейчас команда занимает девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 60-очками.

Следующий матч команда проведет уже после Нового года. Игра пройдет в Новосибирске 3 января против «Локомотива» из Ярославля.

Начало в 17:30.

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