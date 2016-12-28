Борис Дубровский получил диплом за вклад в развитие хоккея
Губернатор Челябинской области, президент хоккейного клуба «Трактор» Борис Дубровский получил диплом за вклад в развитие отечественного хоккея. Главу региона наградила Федерация хоккея России, сообщает
пресс-служба губернатора.
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Также за вклад в развитие отечественного хоккея награждены сотрудники хоккейного клуба «Трактор», известные челябинские тренеры и функционеры, среди которых Анатолий Воробьев, Николай Макаров и Виктор Перегудов.
Напомним, хоккейная команда «Трактор» 27 декабря отметила 69-летие со дня основания.
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