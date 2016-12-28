«Автомобилист» сыграет со сборной Канады

Екатеринбургский «Автомобилист» потерпел второе поражение в Кубке Шпенглера. 27 декабря 2016 года «шоферы» со счетом 3:4 уступили чешскому «Маунтфилду», передает «Уралинформбюро».

Поединок с чехами носил принципиальный характер для нападающего екатеринбуржцев Петра Коукала — в начале 2000-х он выступал за «Маунтфилд», тогда носивший название «Градец-Кралове». Но на льду в этот вечер Коукал так и не появился.

В отсутствие чеха «Автомобилист» дважды выходил вперед по счету, но удержать преимущество не сумел. Голами в составе «шоферов» отметились Дмитрий Моня, Анатолий Голышев и Михал Чайковски.

29 декабря екатеринбургский клуб поборется за выход в полуфинал турнира. Соперником «Автомобилиста», вероятнее всего, станет сборная Канады, состоящая из игроков европейских первенств. Однако есть мизерные шансы, что в оппоненты «шоферам» достанется минское «Динамо». Для этого белорусы должны сегодня крупно уступить аутсайдеру группы — швейцарскому ХК «Давос».