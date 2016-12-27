Хоккеисты «Ижстали» обыграли «Динамо» (Балашиха) в матче ВХЛ

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Встреча, прошедшая во вторник в Ижевске, завершилась со счетом 3:1 (2:0, 1:0, 0:1) в пользу хозяев, у которых забили Денис Иванов (7-я минута), Никита Панасенко (19) и Владимир Королёв (26). У гостей шайба на счету Клима Костина (51).