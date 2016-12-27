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27 декабря 2016, 20:14 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

Хоккеисты «Ижстали» обыграли «Динамо» (Балашиха) в матче ВХЛ

МОСКВА, 27 дек — Р-Спорт. Хоккеисты ижевской «Ижстали» обыграли балашихинское «Динамо» в матче регулярного чемпионата ВХЛ.

МОСКВА 27 дек — <nobr>Р-Спорт.</nobr> Хоккеисты ижевской <span class=error>Ижстали</span> обыграли балашихинское Динамо в матче регулярного чемпионата <span class=error>ВХЛ</span>. Увеличить
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Встреча, прошедшая во вторник в Ижевске, завершилась со счетом 3:1 (2:0, 1:0, 0:1) в пользу хозяев, у которых забили Денис Иванов (7-я минута), Никита Панасенко (19) и Владимир Королёв (26). У гостей шайба на счету Клима Костина (51).

В другом матче дня нефтекамский «Торос» дома обыграл «Динамо» из Санкт-Петербурга — 2:1.
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