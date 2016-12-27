«Трактор» празднует день рождения

Сегодня, 27 декабря, исполняется 69 лет с момента основания хоккейного клуба «Трактор».

В 1947 году была открыта первая в регионе спортивная секция по хоккею с шайбой, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Команда, созданная по инициативе директора ЧТЗ Исаака Зальцмана, изначально получила название «Дзержинец», с 1953 года стала «Авангардом», а свое нынешнее имя — «Трактор» — получила лишь в 1958 году.

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В 1973 году челябинцам удалось дойти до финала Кубка СССР, а в 1977 — завоевать бронзовые медали союзного чемпионата. Третье место Межнациональной хоккейной лиги дважды покорялось «Трактору» и в 1993—1994 годах. В эпоху КХЛ «черное-белые» становились обладателями Кубка Континента и бронзы в 2012, а также серебра в 2013 году.

За почти 70 лет «Трактор» стал настоящим брендом отечественного хоккея, его цвета защищало множество выдающихся игроков, в том числе и победителей Олимпийских игр, чемпионов мира, а школа клуба по праву считается одной из лучших в России.