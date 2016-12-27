Хоккейный матч команд Приамурья и КНР пройдет 14 января на льду реки Амур
БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Министерство по физической культуре и спорту Амурской области и управление по физической культуре провинции КНР Хэйлунцзян согласовали дату проведения международного хоккейного матча на льду Амура. Он состоится 14 января, — сообщили в
пресс-службе правительства региона.
«Хоккейный матч по итогам переговоров делегации китайской провинции и области пройдет 14 января на пограничной реке Амур. Юношеская и детская команды двух регионов сыграют на льду реки две игры», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что после матчей китайские спортсмены посетят Благовещенск и примут участие во втором этапе международного спортивного фестиваля «Добрый лед», который посвящен 70-летию отечественного хоккея.
Международный фестиваль «Добрый лед» стартовал в субботу в Амурской области. Его первым этапом стал хоккейный турнир с участием детских команд из Благовещенска, Свободного, Нерюнгри, Ванино, а также из КНР.
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