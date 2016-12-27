ХК «Сибирь» проиграл «Югре» — 3:2
После удачно проведенного матча против Йокерита, от игры в
Ханты-Мансийске многие болельщики ждали победы и трёх очков, но игра у новосибирцев не получилась.
ХК «Сибирь» проиграл «Югре» — 3:2, об этом сообщает
В Первом периоде игра шла неторопливо, под его занавес Артюхин забил гол в ворота соперника и новосибирцы повели в счете. Однако в самой концовке периода «Сибирь» заработала необязательное удаление и осталась втроем против пятерых. Сирена лишь отсрочила неизбежное. За 5 минут второго периода «Югра» дважды зажигала свет в воротах Дэнни Тэйлора — 2:1. В третьем периоде «Сибирь» как будто бы ожила и пошла вперед — Кемппайнен сравнял счет, но спустя 14 минут хозяева площадки вновь вышли вперед. «Сибирь» сменила вратаря на шестого полевого игрока, но результата это не принесло.
Итоговый счет — 3:2 и «Сибирь»
Заключительный матч года новосибирцы проведут против новокузнецкого «Металлурга» 28 декабря. Начало игры в 19 часов. .
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