ХК «Сибирь» проиграл «Югре» — 3:2, об этом сообщает пресс-служба клуба.

В Первом периоде игра шла неторопливо, под его занавес Артюхин забил гол в ворота соперника и новосибирцы повели в счете. Однако в самой концовке периода «Сибирь» заработала необязательное удаление и осталась втроем против пятерых. Сирена лишь отсрочила неизбежное. За 5 минут второго периода «Югра» дважды зажигала свет в воротах Дэнни Тэйлора — 2:1. В третьем периоде «Сибирь» как будто бы ожила и пошла вперед — Кемппайнен сравнял счет, но спустя 14 минут хозяева площадки вновь вышли вперед. «Сибирь» сменила вратаря на шестого полевого игрока, но результата это не принесло.

Итоговый счет — 3:2 и «Сибирь» по-прежнему имеет небольшие шансы на выход в плей-офф, расположившись на 9-й строчку турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ.

Заключительный матч года новосибирцы проведут против новокузнецкого «Металлурга» 28 декабря. Начало игры в 19 часов. .