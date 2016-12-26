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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28265438/
26 декабря 2016, 23:35 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

Федоров: Игроки ЦСКА не заслужили победу над «Локомотивом», команда смотрелась тяжело

Хоккеисты московского ЦСКА не заслуживали победы над ярославским «Локомотивом» в домашнем матче КХЛ, хоть и имели шансы зацепиться за результат, заявил главный менеджер по селекции армейцев Сергей Федоров.

В понедельник ЦСКА в Москве по буллитам проиграл «Локомотиву» со счетом 2:3. В ноябре в выездном матче армейцы проиграли ярославскому клубу — 1:3.

«Ребята и тренеры понимают, что мы не заслуживали победы, хоть и был неплохой шанс зацепиться, — сказал Федоров журналистам. — Нам не удались оба матча с “Локомотивом” — и здесь, и в Ярославле. Мы играли тяжело. Нам не хватало движения. Видимо, игровой ритм нарушен, длинные паузы, тяжело все складывается для обеих команд. Разница в том, что “Локо” был более мотивированным, так как играл на выезде».

«Овертаймы “три на три” получаются интересными, — прокомментировал Федоров новый формат овертаймов в КХЛ. — Выходят два нападающих, один защитник, все хотят забить. Думаю, нет особой разницы, что в НХЛ, что в КХЛ. Хотя там вообще не думают об обороне: идет сначала атака в одну сторону, потом — в обратную. Возможно, тренеры могут сделать и по-другому, чтобы трое играли плотно в обороне, но пока тенденция на атаку».

В понедельник наступил запрет на заявку новых игроков во всех клубах КХЛ. ЦСКА был неактивен в последние дни до наступления дедлайна. «У нас, может, и были какие-то планы, но сбыться им не суждено. Это уже внутренняя работа. Были планы, были реальные люди. Но не случилось», — отметил Федоров.

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