Федоров: Игроки ЦСКА не заслужили победу над «Локомотивом», команда смотрелась тяжело

В понедельник ЦСКА в Москве по буллитам проиграл «Локомотиву» со счетом 2:3. В ноябре в выездном матче армейцы проиграли ярославскому клубу — 1:3.

«Ребята и тренеры понимают, что мы не заслуживали победы, хоть и был неплохой шанс зацепиться, — сказал Федоров журналистам. — Нам не удались оба матча с “Локомотивом” — и здесь, и в Ярославле. Мы играли тяжело. Нам не хватало движения. Видимо, игровой ритм нарушен, длинные паузы, тяжело все складывается для обеих команд. Разница в том, что “Локо” был более мотивированным, так как играл на выезде».

«Овертаймы “три на три” получаются интересными, — прокомментировал Федоров новый формат овертаймов в КХЛ. — Выходят два нападающих, один защитник, все хотят забить. Думаю, нет особой разницы, что в НХЛ, что в КХЛ. Хотя там вообще не думают об обороне: идет сначала атака в одну сторону, потом — в обратную. Возможно, тренеры могут сделать и по-другому, чтобы трое играли плотно в обороне, но пока тенденция на атаку».