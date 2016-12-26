«Кузнецкие медведи» и «Авто» на двоих забросили 11 шайб
«Кузнецкие медведи» в домашнем матче регулярного чемпионата МХЛ обыграли «Авто» — 6:5.
Также побед добились «Толпар», «Стальные лисы», «Сарматы», «МХК Динамо», «МХК МВД» и «СКА-1946».
МХЛ.
Регулярный чемпионат.
«Сибирские снайперы» (Новосибирск) — «Толпар» (Уфа) — 3:4 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 0:1).
Голы: Миргалиев — 14 (Биткин, Гайсин), 3:22 — 0:1. Челбаев — 10 (Молофеев), 10:39 — 1:1. Биткин — 8 (бол., Гайсин, Стариков), 12:49 — 1:2. Биткин — 8 (бол., Коротков), 25:05 — 2:2. Биткин — 8 (бол., Ткаченко), 57:41 — 3:2. Аскаров — 10 (Биткин, Миргалиев), 59:21 — 3:3. Миргалиев — 15 (Цулыгин), 60:25 — 3:4.
Вратари: Шарапов — Циркуль (59:01 — 59:21).
«Кузнецкие медведи» (Новокузнецк) — «Авто» (Екатеринбург) — 6:5 (2:2, 4:0, 0:3).
Голы: Биткин — 8 (бол., Пархоменко, Петров), 2:27 — 1:0. Биткин — 8 (бол., Белоцкий), 12:51 — 1:1. Каницкий — 4 (Малетин), 14:33 — 2:1. Биткин — 8 (бол., Митякин, Обидин), 18:25 — 2:2. Рубан — 7 (Ситников), 25:58 — 3:2. Караваев — 17 (Пархоменко), 30:04 — 4:2. Малетин — 7 (С. Богданов), 34:01 — 5:2. Биткин — 8 (бол., Шевченко), 38:35 — 6:2. Биткин — 8 (бол., Обидин, Глебов), 40:40 — 6:3. Носков — 7 (Сушинский, Щемеров), 46:24 — 6:4. Щемеров — 2 (Рассейкин), 49:31 — 6:5.
Вратари: Старостин (Югов, 49:31) — Гросс (Романов, 34:01, 58:29).
«Спутник» (Альметьевск) — «Стальные лисы» (Магнитогорск) — 2:3 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 0:1).
Голы: Биткин — 8 (бол., Угаров, Ковров), 25:24 — 1:0. Галимов — 3 (Валеев), 33:42 — 2:0. Дюкарев — 8 (Платонов, Дубин), 52:20 — 2:1. Биткин — 8 (бол., Дубин), 54:58 — 2:2. Янчевский — 4 (Кудрин, Меньщиков), 61:43 — 2:3.
Вратари: Минегалиев — Лозебников.
«Реактор» (Нижнекамск) — «Сарматы» (Оренбург) — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1).
Голы: Стрижов — 12 (Тявин, Залалутдинов), 19:46 — 0:1. Ульчинский — 4 (Семенов), 37:12 — 1:1. Карлиев — 2 (Мухамедзянов, Идятуллин), 44:51 — 1:2.
Вратари: Коротаев (59:20) — Кудашев.
«МХК Динамо» (Санкт-Петербург) — «СКА-Серебряные львы» (Санкт-Петербург) — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).
Голы: Жабреев — 3 (Баранов), 5:32 — 1:0. Селютин — 15, 22:17 — 1:1. Новожилов — 2 (Нечаев, Михайлов), 27:07 — 2:1.
Вратари: Устименко — Иванов (59:35).
«МХК МВД» (Балашиха) — «Тайфун» (Уссурийск) — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1).
Голы: Муранов — 4 (Михайлов, Читава), 12:44 — 1:0. Биткин — 8 (бол., Чернов, Шуркалов), 25:37 — 1:1. Биткин — 8 (бол., Андреев, Н. Александров), 29:07 — 2:1. Островский — 7 (Прус, Кумов), 45:53 — 2:2. Читава — 2 (Долгушкин), 56:43 — 3:2.
Вратари: Кузнецов — Грошев (59:31).
«Атланты» (Мытищи) — «СКА-1946» (Санкт-Петербург) — 0:4 (0:1, 0:0, 0:3).
Голы: Курбатов — 16 (Барабанов), 18:52 — 0:1. Милехин — 5 (Валенцов, Мих. Мальцев), 45:25 — 0:2. Кукштель — 13 (Барабанов, Курбатов), 53:11 — 0:3. Курбатов — 17 (Барабанов, Жигалов), 56:46 — 0:4.
Вратари: Шугаев — Мельничук.
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