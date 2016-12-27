Воронежский «Буран» выиграл в Пензе

Хоккеисты «Бурана» переиграли «Дизель» в Пензе в матче регулярного чемпионата ВХЛ со счетом 4:2 в понедельник, 26 декабря. Команда Сергея Карого отправилась на матч без Романа Копиенко и Максима Гончаренко, разорвавших контракт с клубом, и решила исход игры в свою пользу в конце встречи.

«Буран» открыл счет в первом периоде усилиями Сергея Стеценко. В начале второго игрового отрезка Евгений Крутиков, который покинет команду в случае невыплаты зарплаты до конца года, сделал счет 2:0. Однако «Буран» недолго удерживал преимущество — «Дизель» за две минуты забросил две шайбы.

В конце встречи команда Сергея Карого проявила характер. «Буран» остался в меньшинстве после удаления Валерия Суховерхова и отстоял ничейный счет. Вернувшись на площадку, защитник поразил ворота хозяев. А когда «Дизель», стремясь отыграться, заменил вратаря на полевого игрока, Денис Коротеев в контратаке установил окончательный счет — 4:2 в пользу «Бурана».