«Буран» переиграл в гостях «Дизель» в матче чемпионата ВХЛ

Встреча, прошедшая в понедельник в Пензе, завершилась со счетом 4:2 (1:0, 1:2, 2:0) в пользу гостей. У победителей шайбы забросили Сергей Стеценко (6-я минута), Евгений Крутиков (22), Валерий Суховерхов (55) и Денис Коротеев (59). У хозяев отличились Дмитрий Тарасов (29) и Илья Ямкин (31).

В других матчах дня тюменский «Рубин» в серии буллитов одолел карагандинскую «Сарыарку» со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0), а усть-каменогорское «Торпедо» переиграло в Кургане местное «Зауралье» — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).