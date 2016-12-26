Алексей Ждахин: Игра равная была, просто один из этих моментов нам удалось реализовать
Главный тренер
усть-каменогорского «Торпедо» Алексей Ждахин прокомментировал игру с курганским «Зауральем» — 1:0.
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Видимо, что-то случилось...
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— Игра равная была, с равными моментами у обоих ворот. Просто один из этих моментов нам удалось реализовать. Действительно, соперник очень серьезный, с организованной обороной, тяжело было сквозь нее пройти. Хорошая, мобильная команда. Я рад, что нам удалось победить в этой игре. Спасибо ребятам, они отработали честно.
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