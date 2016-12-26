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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28264449/
26 декабря 2016, 20:42 | Хоккей: Россия | Sports.kz

Алексей Ждахин: Игра равная была, просто один из этих моментов нам удалось реализовать

Главный тренер усть-каменогорского «Торпедо» Алексей Ждахин прокомментировал игру с курганским «Зауральем» — 1:0.

Главный тренер <nobr>усть-каменогорского</nobr> <span class=error>Торпедо</span> Алексей <span class=error>Ждахин</span> прокомментировал игру с курганским <span class=error>Зауральем</span> — 1:0. Увеличить
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— Игра равная была, с равными моментами у обоих ворот. Просто один из этих моментов нам удалось реализовать. Действительно, соперник очень серьезный, с организованной обороной, тяжело было сквозь нее пройти. Хорошая, мобильная команда. Я рад, что нам удалось победить в этой игре. Спасибо ребятам, они отработали честно.

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