Алексей Ждахин: Игра равная была, просто один из этих моментов нам удалось реализовать

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— Игра равная была, с равными моментами у обоих ворот. Просто один из этих моментов нам удалось реализовать. Действительно, соперник очень серьезный, с организованной обороной, тяжело было сквозь нее пройти. Хорошая, мобильная команда. Я рад, что нам удалось победить в этой игре. Спасибо ребятам, они отработали честно.