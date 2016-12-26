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26 декабря 2016, 19:56 | Хоккей: Россия | Sports.kz

«Сарыарка» уступила «Рубину» в матче ВХЛ

В матче ВХЛ в Тюмени карагандинская «Сарыарка» сыграла с «Рубином», пишет Sports.kz.

В матче <span class=error>ВХЛ</span> в Тюмени карагандинская <span class=error>Сарыарка</span> сыграла с Рубином пишет Sports.kz. Увеличить
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Счет в игре был открыт только в третьем отрезке игры Игорем Сафаралеевым из Тюмени, но Анатолий Васильев из Караганды вывел игру в овертайм, который остался безголевым. В серии буллитов победа досталась хозяевам.

28 декабря в Кургане карагандинская «Сарыарка» сыграет с «Зауральем».

«Рубин» — «Сарыарка» 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайбы:
1:0 — 56:28 Сафаралеев (Кутугин). В равенстве
1:1 — 58:42 Васильев (Ердаков). В равенстве
2:1 — 65:00 Скородумов. Буллит

Вратари: Франскевич — Костин
Штраф: 2:8 (2:2, 0:4, 0:2, 0:0).

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