«Сарыарка» уступила «Рубину» в матче ВХЛ
В матче ВХЛ в Тюмени карагандинская «Сарыарка» сыграла с «Рубином», пишет Sports.kz.
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Счет в игре был открыт только в третьем отрезке игры Игорем Сафаралеевым из Тюмени, но Анатолий Васильев из Караганды вывел игру в овертайм, который остался безголевым. В серии буллитов победа досталась хозяевам.
28 декабря в Кургане карагандинская «Сарыарка» сыграет с «Зауральем».
«Рубин» — «Сарыарка» 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Шайбы:
1:0 — 56:28 Сафаралеев (Кутугин). В равенстве
1:1 — 58:42 Васильев (Ердаков). В равенстве
2:1 — 65:00 Скородумов. Буллит
Вратари: Франскевич — Костин
Штраф: 2:8 (2:2, 0:4, 0:2, 0:0).
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