«Сарыарка» уступила «Рубину» в матче ВХЛ

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Счет в игре был открыт только в третьем отрезке игры Игорем Сафаралеевым из Тюмени, но Анатолий Васильев из Караганды вывел игру в овертайм, который остался безголевым. В серии буллитов победа досталась хозяевам.



28 декабря в Кургане карагандинская «Сарыарка» сыграет с «Зауральем».



«Рубин» — «Сарыарка» 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)



Шайбы:

1:0 — 56:28 Сафаралеев (Кутугин). В равенстве

1:1 — 58:42 Васильев (Ердаков). В равенстве

2:1 — 65:00 Скородумов. Буллит



Вратари: Франскевич — Костин

Штраф: 2:8 (2:2, 0:4, 0:2, 0:0).