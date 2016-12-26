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26 декабря 2016, 19:14 | Хоккей: Россия | Sports.kz

«Торпедо» обыграло «Зауралье» в матче ВХЛ

В матче ВХЛ в Кургане усть-каменогорское «Торпедо» сыграло с «Зауральем», пишет Sports.kz.

В матче <span class=error>ВХЛ</span> в Кургане <nobr>усть-каменогорское</nobr> <span class=error>Торпедо</span> сыграло с <span class=error>Зауральем</span> пишет Sports.kz. Увеличить
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В первом периоде единственную шайбу в игре забросил усть-каменогорец Константин Романов.

28 декабря в Тюмени усть-каменогорское «Торпедо» сыграет с «Рубином».

«Зауралье» — «Торпедо» 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Шайбы:
0:1 — 04:27 Романов (Ибатуллин, Шин). В равенстве

Вратари: Гафиуллин — Кудрявцев
Штраф: 22:14 (2:6, 6:4, 14:4).

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