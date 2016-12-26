«Торпедо» обыграло «Зауралье» в матче ВХЛ
В матче ВХЛ в Кургане
усть-каменогорское «Торпедо» сыграло с «Зауральем», пишет Sports.kz.
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В первом периоде единственную шайбу в игре забросил
28 декабря в Тюмени
«Зауралье» — «Торпедо» 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Шайбы:
0:1 — 04:27 Романов (Ибатуллин, Шин). В равенстве
Вратари: Гафиуллин — Кудрявцев
Штраф: 22:14 (2:6, 6:4, 14:4).
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