Карый: Воронежские ребята хотят играть за «Буран» бесплатно, а им не дают
Главный тренер «Бурана» Сергей Карый рассказал об обстановке в команде, в которой не платят зарплату полгода.
«Команда пропустила тренировку.
Лозунги кончились. Ребята полгода без денег, я не получаю зарплату уже год. Но мы всё равно будем делать всё, чтобы воронежский хоккей жил. Пока есть хоть
Мне непонятно решение запретить нам дозаявку. Вот есть такой хоккеист Максим Пушкарский. Он хочет играть здесь, Саша Буйницкий был готов играть без всяких денег. Есть и другие воронежские ребята, которые готовы вернуться. Запрещать их заявлять — это не на пользу спорту. Могу даже назвать это нарушением прав человека — хоккеист хочет бесплатно играть за команду родного города, а ему не дают», — цитирует Карого РИА «Воронеж».
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