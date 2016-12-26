Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28261982/
26 декабря 2016, 16:41 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

Брат Олега Знарка Игорь стал и. о. тренера клуба ВХЛ «Челмет» после отставки Рожкова

МОСКВА, 26 дек — Р-Спорт. Клуб Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Челмет» на своем официальном сайте объявил о назначении брата рулевого СКА и сборной России Олега Знарка Игоря исполняющим обязанности главного тренера челябинской команды.

Контракт с предыдущим главным тренером «Челмета» Александром Рожковым, в штаб которого входил Игорь Знарок, был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

На данный момент «Челмет» входит в зону плей-офф ВХЛ. Команда идет на 16-м месте в турнирной таблице, имея в активе 52 очка после 37 матчей регулярного чемпионата.

Игорь Знарок является младшим братом Олега Знарка. Он младше главного тренера сборной России на четыре года. Всю карьеру хоккеиста Знарок провел в челябинском «Тракторе», в данный момент является тренером юниорской сборной России (U-18).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
23 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года