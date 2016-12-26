Брат Олега Знарка Игорь стал и. о. тренера клуба ВХЛ «Челмет» после отставки Рожкова

Контракт с предыдущим главным тренером «Челмета» Александром Рожковым, в штаб которого входил Игорь Знарок, был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

На данный момент «Челмет» входит в зону плей-офф ВХЛ. Команда идет на 16-м месте в турнирной таблице, имея в активе 52 очка после 37 матчей регулярного чемпионата.

Игорь Знарок является младшим братом Олега Знарка. Он младше главного тренера сборной России на четыре года. Всю карьеру хоккеиста Знарок провел в челябинском «Тракторе», в данный момент является тренером юниорской сборной России (U-18).