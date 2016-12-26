Брат Олега Знарка Игорь стал и. о. тренера клуба ВХЛ «Челмет» после отставки Рожкова
МОСКВА, 26 дек —
Р-Спорт. Клуб Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Челмет» на своем официальном сайте объявил о назначении брата рулевого СКА и сборной России Олега Знарка Игоря исполняющим обязанности главного тренера челябинской команды.
Контракт с предыдущим главным тренером «Челмета» Александром Рожковым, в штаб которого входил Игорь Знарок, был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
На данный момент «Челмет» входит в зону
Игорь Знарок является младшим братом Олега Знарка. Он младше главного тренера сборной России на четыре года. Всю карьеру хоккеиста Знарок провел в челябинском «Тракторе», в данный момент является тренером юниорской сборной России (U-18).
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