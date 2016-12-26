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26 декабря 2016, 7:24 | Хоккей: Россия | Вести - Новосибирск

ХК «Сибирь» приобрел нового вратаря и защитника

Иван Налимов из «Адмирала» и Кирилл Воробьев из «Торпедо» заключили контракты до конца сезона, рассказали в пресс-службе клуба.

ХК «Сибирь» приобрел нового вратаря и защитника, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Вратарская линия новосибирцев пополнилась 22-летним Иваном Налимовым, который перешел из «Адмирала».

Иван Налимов (12.03.1994, 194/95) — Воспитанник новокузнецкого хоккея. Бронзовый призер молодежного чемпионата мира 2014 в составе сборной России. К настоящему моменту Иван провел в КХЛ 85 матчей, при коэффиценте надёжности 2,72, процент отражённых бросков 90,4.

Получила пополнение и линия защиты в Новосибирск перешел Кирилл Воробьев, воспитанник новосибирского хоккея. Родился 11 февраля 1995 года, рост/вес: 184/83. В КХЛ играл за ЦСКА и «Торпедо» (всего 69 матчей, включая одну игру в плей-офф). Статистика текущего сезона в составе «Торпедо»: 35 матчей 7 очков (3+4), показатель полезности +9, среднее сыгранно время за матч 18:34.

«Сибирь» сегодня, 26 декабря, проведет предпоследний матч года на выезде против «Югры» из Ханты-Мансийска. Начало встречи в 21 час по новосибирскому времени.
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