ХК «Сибирь» приобрел нового вратаря и защитника, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Вратарская линия новосибирцев пополнилась 22-летним Иваном Налимовым, который перешел из «Адмирала».

Иван Налимов (12.03.1994, 194/95) — Воспитанник новокузнецкого хоккея. Бронзовый призер молодежного чемпионата мира 2014 в составе сборной России. К настоящему моменту Иван провел в КХЛ 85 матчей, при коэффиценте надёжности 2,72, процент отражённых бросков 90,4.

Получила пополнение и линия защиты в Новосибирск перешел Кирилл Воробьев, воспитанник новосибирского хоккея. Родился 11 февраля 1995 года, рост/вес: 184/83. В КХЛ играл за ЦСКА и «Торпедо» (всего 69 матчей, включая одну игру в плей-офф). Статистика текущего сезона в составе «Торпедо»: 35 матчей 7 очков (3+4), показатель полезности +9, среднее сыгранно время за матч 18:34.