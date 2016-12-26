«Сокол» проиграл «Рубину» в заключительном матче года

Хоккеисты «Сокола» проиграли «Рубину» в рамках первенства ВХЛ. Заключительный матч 2016 года прошел на площадке Дворца спорта в Тюмени.

Счет был открыт только в середине второго периода — на 32-й минуте хоккеист «Рубина» Виталий Каменев реализовал большинство. В начале третьего игрового отрезка Каменев оформил дубль, вновь забросив при игре «5 на 4». Через 5 минут Алексей Лешков довел преимущество «Рубина» до крупного, а еще через 2 минуты счет стал разгромным благодаря шайбе Игоря Сафаралеева в большинстве.

«Сокол» смог лишь «размочить» счет — на 53-й минуте Антон Гловацкий реализовал численное преимущество своей команды. Больше «крылатые» ничего не смогли сделать. В итоге «Рубин» победил со счетом 4:1.

Главный тренер «Сокола» Александр Титов не стал ругать своих подопечных перед журналистами. Специалист отметил боевой характер матча.

«Хочу поздравить соперника с победой. По своей команде могу сказать, что никого нельзя упрекнуть в отсутствии желания вести борьбу на победу. Ребята бились, старались. Угадали ли с Болсуновским? Нам и гадать было нечего. У нас два вратаря, один из которых травмировался в поездке. В предыдущем матче Болсуновский вышел на замену, и претензий к нему не было. То же самое относится и к сегодняшнему поединку», — заявил Титов.

После поражения от «Рубина» красноярские хоккеисты покинули пределы первой пятерки. Сейчас «Сокол» делит 5−6 места с курганским «Зауральем», уступая лишь по дополнительным показателям. Отставание от первого места выросло до 8 очков.

Следующий матч подопечные Титова проведут уже в 2017 году. 6 января «Сокол» на своем льду сыграет со «Спутником» из Нижнего Тагила.

Фото: ХК «Рубин».