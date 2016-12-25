«Локо» в гостях победил «МХК Спартак»
Состоялись матчи регулярного чемпионата МХЛ.
МХЛ.
Регулярный чемпионат.
«Сибирские снайперы» (Новосибирск) — «Толпар» (Уфа) — 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1).
Голы: Миргалиев — 13 (Гайсин), 0:39 — 0:1. Денисенко — 5 (Артемов), 14:20 — 1:1. Ренев — 5 (Скориков), 26:03 — 1:2. Лапин — 6 (Локтев, Коротков), 30:10 — 2:2. Кузьмин — 12 (Биткин), 61:16 — 2:3.
Вратари: Шмаков — Циркуль.
«Кузнецкие медведи» (Новокузнецк) — «Авто» (Екатеринбург) — 5:1 (1:1, 1:0, 3:0).
Голы: Воронков — 9 (Носков), 17:27 — 0:1. С. Богданов — 10 (Каницкий), 18:30 — 1:1. Шевченко — 9 (Емец, Уткин), 30:33 — 2:1. Емец — 5 (Шевченко, Зиновьев), 49:48 — 3:1. Караваев — 16 (Пархоменко), 52:27 — 4:1. Лудцев — 11 (Пархоменко, Караваев), 53:46 — 5:1.
Вратари: Старостин — Фомин (Гросс, 53:46).
«МХК Спартак» (Москва) — «Локо» (Ярославль) — 1:5 (0:3, 0:0, 1:2).
Голы: Денисенко — 4 (бол., Морозов), 1:52 — 0:1. Фатеев — 8 (Кудрявцев), 3:50 — 0:2. Мих. Беляев — 6 (Павликов), 12:54 — 0:3. Зенчиков — 6 (Денисенко), 43:11 — 0:4. Аноховский — 6 (Денисенко, Зенчиков), 45:22 — 0:5. Кляузов — 1 (мен.), 54:41 — 1:5.
Вратари: Лысенков — Яковлев.
«Русские витязи» (Чехов) — «Алмаз» (Череповец) — 5:0 (3:0, 1:0, 1:0).
Голы: Кожемякин — 4 (Моисеев, Краснов), 4:00 — 1:0. Верба — 10 (Хусаинов), 4:17 — 2:0. Леонов — 2 (Иванюженков, Дедов), 15:23 — 3:0. Иванюженков — 6 (Бочкарев, Леонов), 22:40 — 4:0. Иванюженков — 7 (Бочкарев), 53:56 — 5:0.
Вратари: Доненко — Кононов (Артамкин, 22:40).
«Чайка» (Нижний Новгород) — «Амурские тигры» (Хабаровск) — 2:3 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 0:1).
Голы: Денисенко — 4 (бол., Клопов, Есаян), 9:00 — 1:0. Денисенко — 4 (бол., Букарев, Шабуров), 13:23 — 1:1. Крутий — 13 (Михасенок), 14:14 — 1:2. Денисенко — 4 (бол., Коломаров), 31:50 — 2:2. Карпусь — 11 (Подзиньш, Заседа), 60:39 — 2:3.
Вратари: Суханов — Боярчук.
«Красная Армия» (Москва) — «Крылья Советов» (Москва) — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0).
Голы: Мешков — 6 (Показанников, Ващук), 8:14 — 0:1. Е. Денисенко — 4 (бол., Садретдинов), 24:22 — 0:2. Денисенко — 4 (бол., Мещеряков), 38:06 — 1:2.
Вратари: Самойлов (58:18) — М. Кудрявцев.
«МХК МВД» (Балашиха) — «Тайфун» (Уссурийск) — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1).
Голы: Денисенко — 4 (бол., Гайнетдинов), 6:56 — 0:1. Прус — 3 (мен.), 21:18 — 0:2. Чернов — 10 (Баженов, Гайнетдинов), 35:10 — 0:3. Денисенко — 4 (бол., Гайнетдинов, Гершкович), 55:14 — 0:4.
Вратари: Райко — Калинин.
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