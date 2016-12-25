ХК «Ермак» из Ангарска уступил на выезде курганскому «Зауралью»

Хоккейный клуб «Ермак» из Ангарска проиграл на выезде курганскому «Зауралью» по буллитам со счетом 1:2. Стоит отметить, что «Ермак», несмотря на поражение, занимает 11-ю строчку турнирной таблицы Высшей хоккейной лиги. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт команды.

«Я благодарен своей команде за ту самоотдачу, которую она продемонстрировала. У нас была уже четвертая игра в поездке, и в предыдущих трех мы отдали очень много сил. Считаю, что мы сыграли достойно, ни в чем сопернику не уступали, и в концовке нам просто не хватило сил дожать “Зауралье”. Спасибо, что посражались, вырвали очко», — сказал главный тренер ХК «Ермак».

Единственную шайбу в ворота курганскому «Зауралью» забил Александр Майер.