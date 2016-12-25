Глава Башкирии открыл первый ледовый стадион в райцентре

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В церемонии принял участие и глава республики Рустэм Хамитов в рамках рабочей поездки в Чекмагушевский и Буздякский районы.

Новый стадион появился в селе Чекмагуш, ему дали звучное и красивое имя — «Чекмагуш Арена».

Как уточнили в администрации главы региона, в октябре 2011 года к нему обратился директор Детско-юношеской спортивной школы Чекмагушевского района Радик Шаймухаметов с просьбой оказать содействие в строительстве такого объекта и получил поддержку. Общая стоимость объекта составила 150 млн рублей, к реализации проекта привлекались инвесторы, имена которых увековечили на бортиках ледового дворца.

Сегодня в комплексе общей площадью 3 тысячи кв. м разместились современная хоккейная коробка, раздевалки, тренерские комнаты, медпункт и другие помещения. Пропускная способность арены при учебно-тренировочных занятиях — 20 человек в смену. Зрительские трибуны способны вместить 400 человек.

На катке обеспечили обогрев грунта под ледовой площадкой, энергосберегающую систему вентиляции.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов поздравил жителей района с таким хорошим событием.

«В последние дни мы сдаем нужные и важные объекты. В Бирске это был образовательный комплекс. В Стерлитамаке — школа на тысячу мест. В Буздяке — физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, а в Чекмагуше открываем вот этот замечательный ледовый стадион. Безусловно, все это говорит о том, что мы движемся в нужном направлении», — отметил глава региона.

После символического вброса шайбы на арене состоялся матч между местными хоккейными командами «Строитель» и «Алга-Башнефть».