Глава Башкирии открыл первый ледовый стадион в райцентре
Вчера, 24 декабря, произошло заметное событие в развитии спорта на периферии — открылся первый ледовый стадион, возведенный в райцентре Башкирии.
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Видимо, что-то случилось...
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В церемонии принял участие и глава республики Рустэм Хамитов в рамках рабочей поездки в Чекмагушевский и Буздякский районы.
Новый стадион появился в селе Чекмагуш, ему дали звучное и красивое имя — «Чекмагуш Арена».
Как уточнили в администрации главы региона, в октябре 2011 года к нему обратился директор
Сегодня в комплексе общей площадью 3 тысячи кв. м разместились современная хоккейная коробка, раздевалки, тренерские комнаты, медпункт и другие помещения. Пропускная способность арены при
На катке обеспечили обогрев грунта под ледовой площадкой, энергосберегающую систему вентиляции.
Глава Башкирии Рустэм Хамитов поздравил жителей района с таким хорошим событием.
«В последние дни мы сдаем нужные и важные объекты. В Бирске это был образовательный комплекс. В Стерлитамаке — школа на тысячу мест. В Буздяке —
После символического вброса шайбы на арене состоялся матч между местными хоккейными командами «Строитель» и «Алга-Башнефть».
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