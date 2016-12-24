Хоккеисты «Дизеля» обыграли «Рязань» в домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ
Хоккеисты пензенского «Дизеля» обыграли «Рязань» в домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ.
Субботняя игра в Пензе завершилась победой хозяев со счетом 5:2 (1:0, 3:2, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Георгий Бусаров (13-я минута), Андрей Кузьмин (24), Максим Семичастнов (25), Давид Думбадзе (28) и Андрей Мнихович (59). У «Рязани» отличились Артем Маслов (26) и Кирилл Старцев (33).
Результаты других матчей дня:
«Челмет» (Челябинск) — «Сарыарка» (Караганда) — 0:3,
«Южный Урал» (Орск) — «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — 4:5 (по буллитам),
«Рубин» (Тюмень) — «Сокол» (Красноярск) — 4:1,
«Зауралье» (Курган) — «Ермак» (Ангарск) — 2:1 (по буллитам).
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