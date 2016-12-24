«Торпедо», обыграв «Южный Урал», вышло на первое место в ВХЛ

В первом периоде орчане Виталий Кропачёв и Роман Музычко открыли счет. Во второй двадцатиминутке Пауль Манушин из «Южного Урала» оформил дубль, так же Евгений Белухин из «Торпедо» дважды поразил ворота хозяев, и еще орчанам забросили по шайбе Талгат Жайлауов и Станислав Тунхузин. Третий отрезок игры и овертайм остались безголевыми. В серии буллитов победа досталась гостям.



26 декабря в Кургане усть-каменогорское «Торпедо» сыграет с «Зауральем».



«Южный Урал» — «Торпедо» 4:5 Б (2:0, 2:4, 0:0, 0:0, 0:1)



Шайбы:

1:0 — 00:40 Кропачёв (Марзоев). В равенстве

2:0 — 07:05 Музычко (Марзоев, Кремзер). В большинстве

3:0 — 21:23 Манушин (Куликов). В равенстве

3:1 — 23:48 Жайлауов (Путилов, Шин). В равенстве

3:2 — 25:27 Белухин (Шин). В большинстве

3:3 — 25:41 Тунхузин (Белухин, Шин). В большинстве

4:3 — 34:57 Манушин (Сметанин, Куликов). В равенстве

4:4 — 37:56 Белухин (Жайлауов, Шин). В большинстве

4:5 — 65:00 Есиркенов. Буллит



Вратари: Полошков — Полуэктов

Штраф: 8:20 (2:2, 6:4, 0:14, 0:0).