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24 декабря 2016, 18:22 | Хоккей: Россия | Sports.kz

«Торпедо», обыграв «Южный Урал», вышло на первое место в ВХЛ

В матче ВХЛ в Орске усть-каменогорское «Торпедо» сыграло с «Южным Уралом», пишет Sports.kz.

В матче <span class=error>ВХЛ</span> в Орске <nobr>усть-каменогорское</nobr> <span class=error>Торпедо</span> сыграло с Южным Уралом пишет Sports.kz. Увеличить
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В первом периоде орчане Виталий Кропачёв и Роман Музычко открыли счет. Во второй двадцатиминутке Пауль Манушин из «Южного Урала» оформил дубль, так же Евгений Белухин из «Торпедо» дважды поразил ворота хозяев, и еще орчанам забросили по шайбе Талгат Жайлауов и Станислав Тунхузин. Третий отрезок игры и овертайм остались безголевыми. В серии буллитов победа досталась гостям.

26 декабря в Кургане усть-каменогорское «Торпедо» сыграет с «Зауральем».

«Южный Урал» — «Торпедо» 4:5 Б (2:0, 2:4, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайбы:
1:0 — 00:40 Кропачёв (Марзоев). В равенстве
2:0 — 07:05 Музычко (Марзоев, Кремзер). В большинстве
3:0 — 21:23 Манушин (Куликов). В равенстве
3:1 — 23:48 Жайлауов (Путилов, Шин). В равенстве
3:2 — 25:27 Белухин (Шин). В большинстве
3:3 — 25:41 Тунхузин (Белухин, Шин). В большинстве
4:3 — 34:57 Манушин (Сметанин, Куликов). В равенстве
4:4 — 37:56 Белухин (Жайлауов, Шин). В большинстве
4:5 — 65:00 Есиркенов. Буллит

Вратари: Полошков — Полуэктов
Штраф: 8:20 (2:2, 6:4, 0:14, 0:0).

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