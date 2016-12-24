Вадим Епанчинцев: Хозяевам хотелось реабилитироваться в последнем матче уходящего года
Главный тренер карагандинской «Сарыарки» Вадим Епанчинцев прокомментировал игру с челябинским «Челметом» — 3:0.
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Видимо, что-то случилось...
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— Знали «Челмет», готовились к матчу. Соперник крупно проиграл крайний матч. Хозяевам хотелось реабилитироваться в последнем матче уходящего года. А так — у «Челмета» хорошая игра, перспективная молодёжь. Мы сыграли на победу. Первые два гола, что мы забили, — нелогичные. Потом действовали по счёту. Самое главное — три очка в копилке. Всю Караганду с победой. Поздравляю коллегу, команду «Челмет» с наступающим Новым годом и пожелать всем удачи, и без травм.
— За «Сарыарку» сегодня болели на главном секторе арены, даже не на гостевом. Кто эти люди?
— У нас восемь человек из Челябинска… Родственники. У меня мама здесь живёт.
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