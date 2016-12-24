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24 декабря 2016, 14:59 | Хоккей: Россия | Sports.kz

Вадим Епанчинцев: Хозяевам хотелось реабилитироваться в последнем матче уходящего года

Главный тренер карагандинской «Сарыарки» Вадим Епанчинцев прокомментировал игру с челябинским «Челметом» — 3:0.

Главный тренер карагандинской <span class=error>Сарыарки</span> Вадим Епанчинцев прокомментировал игру с челябинским <span class=error>Челметом</span> — 3:0. Увеличить
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— Знали «Челмет», готовились к матчу. Соперник крупно проиграл крайний матч. Хозяевам хотелось реабилитироваться в последнем матче уходящего года. А так — у «Челмета» хорошая игра, перспективная молодёжь. Мы сыграли на победу. Первые два гола, что мы забили, — нелогичные. Потом действовали по счёту. Самое главное — три очка в копилке. Всю Караганду с победой. Поздравляю коллегу, команду «Челмет» с наступающим Новым годом и пожелать всем удачи, и без травм.

— За «Сарыарку» сегодня болели на главном секторе арены, даже не на гостевом. Кто эти люди?
— У нас восемь человек из Челябинска… Родственники. У меня мама здесь живёт.

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