«Сарыарка» в гостях переиграла «Челмет» в матче ВХЛ
Карагандинская «Сарыарка» в матче ВХЛ в Челябинске обыграла местный «Челмет» — 3:0, сообщает Sports.kz.
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Начало заброшенным шайбам в первом периоде положил Иван Мищенко, за ним отличился Нериюс Алишаускас. Во втором отрезке отрыв гостей увеличил Олег Ломако, чей гол стал во встрече заключительным.
26 декабря в Тюмени «Сарыарка» встретится с «Рубином».
«Челмет» — «Сарыарка» 0:3 (0:2, 0:1, 0:0).
Шайбы:
0:1 — 03:45 Мищенко (Файзуллин). В равенстве
0:2 — 29:42 Алишаускас (Файзуллин, Желнеровский). В меньшинстве
0:3 — 36:49 Ломако (Алишаускас, Груздев). В большинстве.
Вратари: Угрюмов — Гелашвили
Штраф: 8:24 (2:6, 4:2, 2:16).
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