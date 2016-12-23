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ХК «Сибирь» подписал контракт с нападающим Миловзоровым до конца сезона, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Егор Миловзоров выступал за «Сибирь» в двух сезонах — в 2008—2009 годах и в 2009—2010 годах. После хоккеист играл за московское «Динамо», «Югру», «Нефтехимик». В 2013—2014 году Миловзоров играл за «Ак Барс».

«Недавно ХК “Нефтехимик” расторг контракт с Егором, поэтому в Новосибирск форвард переходит, как свободный агент», — рассказали в пресс-службе ХК «Сибирь».

Хоккеист сыграл за наш клуб 219 матчей, 99 из которых в КХЛ.

В сегодняшнем матче против «Йокерита» Миловзоров сыграет под номером 70. Начало встречи в 19:30.