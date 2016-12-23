«Сокол» проиграл «Зауралью», пропустив 3 шайбы за 6 минут

Хоккеисты «Сокола» разгромно проиграли «Зауралью» в рамках первенства Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Матч прошел на площадке Ледового дворца им. Парышева в Кургане.

Судьба матча была предрешена уже в первой десятиминутке. Уставшие после матча в Орске красноярцы ничего не смогли противопоставить более свежим хозяевам. В итоге на старте поединка «Сокол» пропустил три шайбы: на 4-й минуте отличился Владислав Соколов, на 8-й — Никита Сироткин, а на 10-й минуте Соколов оформил дубль. После третьей шайбы «крылатые» поменяли голкипера — вместо Виталия Евдокимова в «рамку» встал Павел Болсуновский.

По ходу матча красноярцы имели шансы вернуть интригу, однако в итоге пропустили еще один раз — в самом начале второго периода Артур Абмётка переиграл Болсуновского. Дальнейшие попытки отыграться не принесли успеха «крылатым». В итоге «Сокол» проиграли со счетом 0:4.

Главный тренер красноярской команды Александр Титов признался, что исход игры стал понятен уже в первом периоде.

«Команду соперника с закономерной победой хочу поздравить. Переиграли нас сегодня, особенно в первые десять минут. Пропустили три шайбы и, можно сказать, игра была сделана. Дальше у нас последняя выездная игра в Тюмени, будем готовиться, настраиваться», — сказал Титов после матча.

Крупное поражение не повлияло на позиции «Сокола» в турнирной таблице ВХЛ. Красноярцы по-прежнему занимают 4-е место, уступая только «СКА-Неве», «Торпедо» (Казахстан) и тверскому ТХК.

Ближайший матч подопечные Титова сыграют в Тюмени против местного «Рубина». Игра намечена на 24 декабря и начнется в 19:00 по красноярскому времени.