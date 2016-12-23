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23 декабря 2016, 0:05 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

Результаты игрового дня МХЛ

22 декабря в регулярном чемпионате МХЛ было сыграно шесть матчей.

«Кузнецкие Медведи» дома одержали победу над «Толпаром» со счётом 4:3. В составе победителей отличились Константин Пархоменко, Никита Язьков, Степан Богданов и Андрей Караваев. Голы уфимцев на счету Александра Оськина, оформившего дубль, и Ивана Биткина.

«Авто» в гостях уверенно переиграл «Сибирских Снайперов» со счётом 4:1. Голы гостей забили Павел Васильев, Алексей Власкин и Евгений Митякин, который сделал дубль. Единственную шайбу новосибирцев забросил Данила Богуш.

Санкт-петербургское «Динамо» одержало победу над СКА-1946 со счётом 4:2. В составе «армейцев» отличились Владислав Курбатов и Павел Кукштель. Голы «Динамо» на счету Артёма Нечаева, Кирилла Андреева, Никиты Дыняка и Павла Ельшанского.

«Спутник» в Альметьевске уступил команде «Сарматы» со счётом 2:4. В составе хозяев шайбы на свой счёт записали Искандер Мулюков и Кирилл Ковров. За оренбургскую команду голами отметились Евгений Новосёлов, оформивший дубль, а также Роман Багин и Глеб Заречный.

ХК МВД в Балашихе обыграл «Амурских Тигров» со счётом 4:3. Голы хабаровской команды на счету Германа Волошина, Артура Гиздатуллина и Ивана Белякова. В составе ХК МВД отличились Иван Муранов, Гиви Читава, Денис Толпегин и Алексей Торопченко.

«Атланты» в Мытищах уступили «СКА-Серебряным Львам» со счётом 2:3 ОТ. Хозяева в середине матча вели со счётом 2:0 благодаря голам Павла Злобина и Дениса Шинкаренко, но затем соперник забил три шайбы подряд. Отличились Никита Макарицкий, Ефим Мишкин и Владислав Мисников.
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