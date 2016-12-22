«МХК Динамо» победило «СКА-1946» в питерском дерби
Состоялись матчи регулярного чемпионата МХЛ.
МХЛ
Регулярный чемпионат
«Кузнецкие медведи» (Новокузнецк) — «Толпар» (Уфа) — 4:3 (1:1, 1:1, 2:1).
Голы: Пархоменко — 19 (бол., Караваев), 12:38 — 1:0. Оськин — 4 (Сытый), 14:52 — 1:1. Биткин — 7 (Кузьмин, Аскаров), 30:25 — 1:2. Язьков — 1 (Зиновьев), 37:20 — 2:2. Оськин — 5, 46:42 — 2:3. С. Богданов — 9 (Малетин), 50:58 — 3:3. Караваев — 15 (Пархоменко), 59:34 — 4:3.
Вратари: Катюхин (Югов, 46:42) — Циркуль.
«Сибирские снайперы» (Новосибирск) — «Авто» (Екатеринбург) — 1:4 (1:0, 0:2, 0:2).
Голы: Богуш — 8 (Молофеев, Челбаев), 8:58 — 1:0. Васильев — 4 (Белоцкий, Левитский), 25:00 — 1:1. Власкин — 2 (Павленко, Дубовик), 28:36 — 1:2. Митякин — 4 (Шишков), 43:40 — 1:3. Пархоменко — 19 (бол., Обидин, Климов), 50:48 — 1:4.
Вратари: Шарапов — Фомин.
«МХК Динамо» (Санкт-Петербург) — «СКА-1946» (Санкт-Петербург) — 4:2 (1:1, 2:0, 1:1).
Голы: Пархоменко — 19 (бол., Кукштель, Барабанов), 6:39 — 0:1. Пархоменко — 19 (бол., Чернюк, Тюнеев), 9:03 — 1:1. Андреев — 8 (Ротенберг, Ельшанский), 33:34 — 2:1. Дыняк — 4, 39:20 — 3:1. Пархоменко — 19 (бол., Чернюк), 45:27 — 4:1. Кукштель — 12 (Барабанов, Курбатов), 46:09 — 4:2.
Вратари: Устименко — К. Л. Волков (58:18).
«Спутник» (Альметьевск) — «Сарматы» (Оренбург) — 2:4 (0:2, 0:0, 2:2).
Голы: Пархоменко — 19 (бол., Факиров, Борисов), 7:31 — 0:1. Багин — 12 (Факиров, Борисов), 19:19 — 0:2. Мулюков — 2 (Бархаткин), 41:50 — 1:2. Ковров — 6 (Угаров, Фасхутдинов), 44:45 — 2:2. Пархоменко — 19 (бол., Багин, Жаренов), 46:10 — 2:3. Новоселов — 9 (Герасимов), 46:49 — 2:4.
Вратари: Артемьев — Кудашев.
«МХК МВД» (Балашиха) — «Амурские тигры» (Хабаровск) — 4:3 (1:1, 1:1, 2:1).
Голы: Волошин — 1 (Павлов, Гиздатуллин), 4:53 — 0:1. Пархоменко — 19 (бол., Андреев), 19:38 — 1:1. Пархоменко — 19 (бол., Михасенок), 21:09 — 1:2. Андреев — 5 (Читава), 24:06 — 2:2. Пархоменко — 19 (бол., Андреев), 43:06 — 3:2. Беляков — 3 (Шабуров), 46:42 — 3:3. Торопченко — 12 (Н. Александров), 59:42 — 4:3.
Вратари: Райко — Боярчук (59:50).
«Атланты» (Мытищи) — «СКА-Серебряные львы» (Санкт-Петербург) — 2:3 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 0:1).
Голы: Злобин — 1 (Шулев), 26:43 — 1:0. Шинкаренко — 6 (Злобин, Щербаков), 35:27 — 2:0. Макарицкий — 1 (Кныжов), 38:30 — 2:1. Мишкин — 6 (Смирнов, Константинов), 49:39 — 2:2. Мисников — 12 (Кривошеев), 62:41 — 2:3.
Вратари: Шугаев — Дмитриев.
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