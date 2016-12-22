«Торпедо» забросило «Челмету» восемь шайб, «СКА-Нева» победил «Кристалл»
Состоялись матчи регулярного чемпионата ВХЛ.
ВХЛ.
Регулярный чемпионат.
«Кристалл» (Саратов) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:0).
«Южный Урал» (Орск) — «Сарыарка» (Караганда) — 3:4 (1:0, 1:3, 1:1).
Голы: Марзоев — 8, 11:19 — 1:0. Музычко — 4 (Лучников, Полукаров), 27:06 — 2:0. Алишаускас — 3 (Сарваров, Ердаков), 28:45 — 2:1. Ломако — 15 (Алишаускас, Ердаков), 31:28 — 2:2. Сагадеев — 6 (Сиксна, Желнеровский), 39:43 — 2:3. Сарваров — 10 (Ломако, Ердаков), 55:39 — 2:4. Скатов — 4 (Музычко, Марзоев), 58:58 — 3:4.
Вратари: Полошков (57:40 — 58:58, 59:10) — Костин.
«Зауралье» (Курган) — «Сокол» (Красноярск) — 4:0 (3:0, 1:0, 0:0).
Голы: Соколов — 2 (Абметка), 3:11 — 1:0. Сироткин — 13 (Шакуров, Петров), 7:53 — 2:0. Соколов — 3 (Ремов), 9:48 — 3:0. Абметка — 4, 21:24 — 4:0.
Вратари: Гафиуллин — Евдокимов (Болсуновский, 9:48).
«Челмет» (Челябинск) — «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — 0:8 (0:2, 0:3, 0:3).
Голы: Романов — 1 (мен., Сауторн, Коротков), 8:22 — 0:1. Игнашин — 4 (Михайлис, Путилов), 10:41 — 0:2. Коротков — 10 (Далхейсен, Юшков), 25:25 — 0:3. Романов — 1 (мен., Путилов, Игнашин), 34:49 — 0:4. Романов — 1 (мен., Далхейсен, Коротков), 38:30 — 0:5. Михайлис — 12 (Путилов, Игнашин), 49:14 — 0:6. Михайлис — 13 (И. А. Иванов, Игнашин), 53:55 — 0:7. Сауторн — 5 (Романов), 55:26 — 0:8.
Вратари: Угрюмов (Мыльников, 34:49) — Полуэктов.
«Рубин» (Тюмень) — «Ермак» (Ангарск) — 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1).
Голы: Ячменев — 11 (Феклистов, Зюзякин), 32:14 — 1:0. Озолиньш — 9 (Михайлов), 48:54 — 1:1.
Победный буллит: Майер.
Вратари: Франскевич — Магарилов.
«Дизель» (Пенза) — «Звезда» (Чехов) — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1).
Голы: Сергеев — 1 (Подлубошнов), 16:54 — 0:1. Тимирев — 4 (Сергеев), 22:28 — 0:2. Романов — 1 (мен., Шубин, Яценков), 32:18 — 1:2. Николишин — 2 (Сетдиков), 47:19 — 1:3.
Вратари: Семенов — Самойлов.
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