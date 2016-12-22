Вадим Епанчинцев: Игрового ритма не было

— У нас в этом месяце получилась первая игра практически. Игрового ритма не было. Мы знали, что соперник играет третью игру подряд, поэтому сделали акцент больше на атакующий хоккей. В первом периоде были хорошие моменты, но реализация немножко подвела, соперник нас за это наказал. Во втором периоде выводы сделали, забили, может, не такие красивые, но нужные голы, которые принесли нам положительный результат. Нам этого не хватало. Третий период держались. Третий гол забили, четвертый. К сожалению, получили ненужное удаление, а потом соперник обострил игру в концовке, но мы выстояли, вратарь выручил. Теперь готовимся идти дальше. У нас три игры на выезде. Поздравляю всех карагандинцев с победой.



— Еще экс-наставник «Южного Урала» Руслан Сулейманов в Караганде сказал, что на площадке была одна команда — «Сарыарка», которая победила со счетом 5:1. Скажите, кроме ударного звена Ломако сотоварищи, все остальные тоже могли недооценить «Южный Урал» или сказался перерыв?

— Недооценки точно не должно быть в любой игре. У нас не та ситуация немного. Видите турнирную таблицу. Каждое сражение, каждый выигрыш важны. Очковая зона близко, до 16-го места недалеко. А лидирующая пятерка всегда делает результат. Сегодня сработало лучше звено Сарварова и это хорошо, что ребята забили.