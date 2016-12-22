«Сарыарка» обыграла «Южный Урал» в матче ВХЛ

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В первом периоде Олег Марзоев из Орска открыл счет. Во второй двадцатиминутке на шайбу Романа Музычко из «Южного Урала» ответили Артур Сарваров, Олег Ломако и Антон Сагадеев из «Сарыарки». В третьем отрезке игры карагандинец Артур Сарваров оформил дубль, а Денис Скатов из Орска попытался сократить разрыв.



24 декабря в Челябинске карагандинская «Сарыарка» сыграет с «Челметом».



«Южный Урал» — «Сарыарка» 3:4 (1:0, 1:3, 1:1)



Шайбы:

1:0 — 11:19 Марзоев. В равенстве

2:0 — 27:06 Музычко. В равенстве

2:1 — 28:45 Сарваров (Алишаускас, Ердаков). В равенстве

2:2 — 31:28 Ломако (Алишаускас, Ердаков). В равенстве

2:3 — 39:43 Сагадеев (Сиксна). В равенстве

2:4 — 55:39 Сарваров (Ломако, Ердаков). В равенстве

3:4 — 58:58 Скатов (Музычко, Марзоев). В равенстве



Вратари: Полошков — Костин

Штраф: 4:4 (2:0, 2:2, 0:2).